Présentation des « Mentions du maire »

Shawinigan honore l'artiste en animation 3D Raphaël Duplessis

durée 11h00
6 octobre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Lors de la séance publique du 2 octobre, le conseil municipal de Shawinigan a honoré l'artiste en animation 3D Raphaël Duplessis, par l’entremise des « Mentions du maire ». Ces mentions sont remises à des personnes qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la ville.

Voici le texte de présentation de la séance publique du jeudi 2 octobre 2025.

Monsieur Raphaël Duplessis

C’est avec plaisir que le conseil municipal décerne une mention du maire dans la catégorie « Nomination et reconnaissance », à monsieur Raphaël Duplessis, artiste en animation 3D. Il a récemment collaboré à la postproduction du film Happy Gilmore 2, la nouvelle production d’Adam Sandler, diffusée sur Netflix.

Son apport s’est distingué dans la conceptualisation 3D, notamment en donnant un réalisme saisissant aux balles de golf entièrement créées en images de synthèse.

Le conseil tient à souligner non seulement la qualité de son travail artistique, mais aussi son cheminement inspirant. Vivant avec un spectre de l’autisme, Raphaël incarne la passion, la persévérance et la détermination qui mènent aux plus hauts sommets de son domaine.

Félicitations, Raphaël, pour ton parcours professionnel et tes réalisations. Ton cheminement inspirant illustre votre passion et persévérance. Le meilleur des succès pour la suite de ta carrière et tes projets!

