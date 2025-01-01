Des travaux à venir à proximité de la marina et du pont de Grand-Mère

Des travaux de réfection de trottoirs, de traverse piétonne, de pavage et électriques auront lieu du lundi 6 octobre au vendredi 10 octobre de 6 h à 16 h près du pont de Grand-Mère, à proximité de la marina, à Shawinigan.

Ces travaux entraîneront la fermeture d’une voie sur deux du pont sur la route 153.

Des signaleurs seront sur place afin d’assurer la sécurité des automobilistes et des piétons. Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques.

La Ville invite les usagers à prévoir leurs déplacements et à être prudents dans les zones de travaux.