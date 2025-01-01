Travaux intensifs du 3 au 6 octobre sur le pont Laviolette

Du vendredi 3 octobre, 20 h, au lundi 6 octobre, 6 h 30, des travaux intensifs dans le cadre du remplacement de la dalle centrale sont prévus sur le pont Laviolette.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable indique qu'une seule voie de 3,2 m sera disponible par direction pouvant causer un ralentissement de la circulation. De plus, des fermetures de certaines sections du trajets sont fermées.

Les usagers ne pourront pas utiliser la sortie no 176-S (route 132, Sainte-Angèle, Bécancour), l’accès à l’autoroute 55 en direction sud par le boulevard Arthur-Rousseau, et celui de l’autoroute 55 en direction nord par l’avenue Godefroy.

À noter que les interventions de nuit se poursuivront au cours des prochaines semaines.

Congestion majeure à prévoir : rappels importants

Le Ministère insiste sur l’importance de faire preuve de vigilance lors des déplacements sur la route. Advenant un arrêt de la circulation, les usagers doivent demeurer dans leurs véhicules en tout temps, pour une question de sécurité.

Le respect de la signalisation et de la limite de vitesse ainsi que la courtoisie aux approches du pont sont également essentiels.

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer afin de déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination.