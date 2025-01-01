Nous joindre
Inscription et sacs en papier obligatoires

Collecte spéciale de feuilles mortes et de résidus verts à Shawinigan

durée 10h13
2 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Même si les résidus verts et feuilles mortes sont acceptés dans la collecte des matières compostables, le service de collecte spéciale sera offert cet automne, pour aider la population de Shawinigan à se débarrasser des surplus qui ne peuvent entrer dans le bac brun.

Les citoyens doivent obligatoirement s’inscrire au plus tard le jeudi précédant la semaine de collecte dans leur secteur.

De plus, les sacs en papier sont obligatoires pour cette collecte; aucun sac en plastique ne sera ramassé.

Deux options pour s’inscrire 

Il est possivle de remplir le formulaire en ligne au www.shawinigan.ca/feuilles ou de contacter le Service aux citoyens au 819 536-7200.

Collecte par secteur 

Voici les secteurs, les dates d'inscriptions et de collectes limites. 

Secteurs Shawinigan, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Gérard-des- Laurentides, Saint-Georges ainsi que le quartier Grand-Mère-Est 
Date limite d’inscription : jeudi 23 octobre
Placer les sacs en bordure de rue : dimanche soir, 26 octobre

Secteurs Shawinigan-Sud, Lac-à-la-Tortue et Grand-Mère (excluant Grand-Mère-Est) 
Date limite d’inscription : jeudi 30 octobre
Placer les sacs en bordure de rue : dimanche soir, 2 novembre

Les personnes inscrites pourront déposer en bordure de rue ou de ruelle leurs sacs – rappelons-le, obligatoirement en papier! – avant la semaine de la collecte dans leur secteur (au plus tard le dimanche soir), car cette collecte n’a aucun lien avec la journée habituelle de ramassage des bacs roulants. 

Pense au feuillicyclage!

Le feuillicyclage, tout comme l’herbicyclage, est une méthode simple et efficace pour nourrir ta cour. Tu n’as qu’à laisser les feuilles mortes au sol, plutôt que de les racler, et à utiliser ta tondeuse pour les réduire en petits morceaux. Les feuilles déchiquetées fourniront alors au sol et aux plantes une partie des éléments minéraux dont ils auront besoin pour traverser l’hiver!

En résumé, pour effectuer une gestion écoresponsable de tes feuilles mortes, pense d’abord à :

- Les laisser au sol et pratiquer le feuillicyclage, ou bien dans la nature, s’il y a présence d’un milieu boisé plat (sans forte pente) sur votre propriété ou à proximité;

- Les déposer dans le bac brun;

- Les mettre dans des sacs en papier en vue de la collecte spéciale et t’y inscrire;

- Et les apporter à l’écocentre (c’est gratuit!).

