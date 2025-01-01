Un nouveau projet de logements abordables à Sainte-Angèle

Lors de la séance publique du conseil municipal du 15 septembre, la Ville de Bécancour a adopté une résolution appuyant un tout nouveau projet d’habitation dans le secteur Sainte-Angèle. Porté par Holocie coop, ce projet vise la construction de 24 unités de logement abordable au bout de l’avenue Pierre-Laporte.

Cette résolution permettra à la coopérative de déposer officiellement une demande de financement auprès du Programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ) – volet 3.

Le projet, évalué à plus de 8 millions de dollars, bénéficiera d’un soutien important de la Ville de Bécancour, qui s’engage à contribuer à hauteur d’environ 20 % de sa valeur. Cette contribution inclut notamment l’achat du terrain, un crédit de taxes municipales sur 20 ans, le remboursement du permis de construction ainsi que diverses études techniques nécessaires à l’implantation.

« Je suis extrêmement fière de cette avancée majeure pour notre communauté. Ce sont des familles, des aînés, des jeunes et des travailleurs qui vivent l’impact direct de la pression croissante sur le marché locatif. Derrière chaque statistique, il y a une personne qui cherche un toit, un lieu sécuritaire et digne pour vivre, se reconstruire ou simplement évoluer. C’est dans cette perspective humaine que s’inscrit ce projet de logements abordables. Il répond à un besoin criant, en s’alignant parfaitement avec notre Stratégie Accès Logement. Une stratégie qui reflète notre engagement envers une vision durable, solidaire et centrée sur les gens, en cohérence avec les valeurs de notre Charte municipale », mentionne la mairesse de la Ville de Bécancour, Mme Lucie Allard.

« En collaborant avec la Ville de Bécancour pour ses premiers logements abordables, Holocie Coop réaffirme sa volonté d’accompagner, de développer et de construire des projets partout au Québec. Notre objectif demeure le même, soit de travailler avec et pour nos communautés afin d’apporter des solutions concrètes à la crise du logement », précise Jean-François Arsenault, président-directeur général de Holocie Coop.

Le logement : une priorité municipale

Avec une croissance soutenue de sa population et un marché locatif sous tension, la Ville de Bécancour a déployé au printemps 2025 une stratégie structurée à travers le chantier Accès Logement Bécancour, articulé autour de quatre axes dont l’un portait sur la réalisation d’un portrait diagnostique du territoire. Ce portrait s’est traduit en une étude approfondie réalisée avec l’organisme Mission Logement, combinant des données quantitatives et qualitatives pour cerner les besoins réels en habitation.

D’ici 2027-2030, entre 544 et 863 logements supplémentaires seront nécessaires pour répondre à la demande. De plus, 37 % des nouveaux travailleurs n’auront pas les moyens d’acheter une propriété et devront se tourner vers la location. L’étude identifie également que 48 % des ménages locataires peuvent se permettre un logement au prix du marché, tandis que les besoins prioritaires pour 2025 incluent 20 unités d’une chambre et 12 unités de deux chambres. Le vieillissement de la population (+84 % de ménages de 85 ans et plus d’ici 2037) et la croissance des jeunes adultes accentuent la nécessité de logements adaptés et abordables.

Pour en savoir plus sur les démarches en cours ou pour consulter les ressources destinées aux promoteurs immobiliers, visitez le site web de la Ville de Bécancour, dans la section « Promoteurs et développement résidentiel ».