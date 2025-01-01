Rappel de la Ville de Shawinigan et Énercycle
Des bonnes habitudes à prendre pour les collectes des matières résiduelles
La Ville de Shawinigan et Énercycle rappellent aux citoyens les bonnes pratiques pour le bon déroulement de la collecte des matières résiduelles, entre autres concernant la levée des différents bacs roulants.
Bac bleu : changement d’entrepreneur dans certains secteurs
Dès cette semaine, un nouvel entrepreneur effectuera la collecte du bac bleu dans certains secteurs. Ce changement n’a aucun impact sur le service rendu, la journée ou fréquence de collecte, mais pourrait occasionner une variation du moment du ramassage dans la journée qui se déroule entre 6 h et 18 h.
Rappels des consignes à suivre pour les collectes
Pour le bon fonctionnement de l'opération, il est demandé de placer les bacs en bordure de rue avant 6 h le jour de la collecte et de les positionner pour qu’ils soient facilement accessibles, mais sans obstruer la voie publique, et en orientant les roues vers la résidence.
De plus, le citoyen doit s'assurer que les bacs sont dégagés de toute structure. On parle d'un dégagement d’au moins 60 cm (2 pieds) autour d’un bac et entre chaque bac.
Il ne faut pas les surcharger et le couvercle doit être fermé. Les matières déposées à l'extérieur du bac ne sont pas ramassées.
Finalement, il faut s'assurer qu'ils soient en bon état, car un bac brisé ou sans roues ne sera pas levé.
Changement de fréquence de collecte
Les collectes passeront bientôt en mode hivernal. Voici donc les changements à prévoir cet automne :
- Bac gris ou vert (déchets) : Dès la mi-octobre, la collecte se fera toutes les trois semaines.
- Bac brun (compost) : Dès la mi-novembre, elle se fera toutes les deux semaines. Sa collecte se fera la même semaine que celle du bac bleu (sauf pour certaines résidences en milieu éloigné).
Pour consulter le calendrier de collectes ou en savoir plus, visitez le site Web de la Ville au www.shawinigan.ca/collectes.