Décès d'une figure importante
Les drapeaux de Shawinigan en berne pour Florence Lawless-Lacroix
Par Salle des nouvelles
La Ville de Shawinigan informe la population du décès d’une Grande Shawiniganaise, Florence Lawless-Lacroix, à l’âge de 104 ans : une figure importante du domaine sociocommunautaire à Shawinigan.
Native de Grand-Mère, madame Lawless-Lacroix a consacré sa vie à servir sa communauté. En 1956, elle a pris en main l’organisation des loisirs pour les enfants de Grand-Mère. C’est jusqu’à 2000 jeunes qui se rassemblaient autour des terrains de jeux de la ville. En 1962, elle est devenue la toute première récipiendaire du trophée Frank-Gauthier, remis au bénévole de l’année.
Infirmière de formation, elle a exercé à l’Unité sanitaire de l’hôpital Laflèche, où elle a notamment initié les cours prénataux. Elle a également enseigné les techniques infirmières au Cégep de Shawinigan pendant 10 ans. On lui doit également la fondation du club de l’Âge d’or local. En 1999, elle publiait un ouvrage marquant, Quand Grand-Mère était jeune, un livre de 400 pages retraçant l’histoire de sa ville.
« Au nom de mes collègues du conseil municipal et en celui des citoyennes et citoyens de Shawinigan, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille », témoigne le maire, Michel Angers. « Madame Lawless-Lacroix a marqué notre histoire par sa générosité et sa volonté constante d’améliorer le quotidien des concitoyens. J’ai eu le privilège d’aller la rencontrer à sa résidence pour lui remettre sa médaille de Grande Shawiniganaise, et j’en garde un souvenir empreint de fierté et d’admiration. »
La Ville a d’ailleurs nommé, en 2005, un parc en son honneur dans le secteur Grand-Mère.
Les drapeaux de l'hôtel de ville ont été mis en berne vendredi dernier et ce pour toute la fin de semaine. Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Paul, dans le secteur Grand-Mère, le samedi 4 octobre 2025 à 16 h.