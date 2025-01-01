Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Décès d'une figure importante

Les drapeaux de Shawinigan en berne pour Florence Lawless-Lacroix

durée 10h00
29 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Ville de Shawinigan informe la population du décès d’une Grande Shawiniganaise,  Florence Lawless-Lacroix, à l’âge de 104 ans : une figure importante du domaine sociocommunautaire à Shawinigan.

Native de Grand-Mère, madame Lawless-Lacroix a consacré sa vie à servir sa communauté. En 1956, elle a pris en main l’organisation des loisirs pour les enfants de Grand-Mère. C’est jusqu’à 2000 jeunes qui se rassemblaient autour des terrains de jeux de la ville. En 1962, elle est devenue la toute première récipiendaire du trophée Frank-Gauthier, remis au bénévole de l’année.

Infirmière de formation, elle a exercé à l’Unité sanitaire de l’hôpital Laflèche, où elle a notamment initié les cours prénataux. Elle a également enseigné les techniques infirmières au Cégep de Shawinigan pendant 10 ans. On lui doit également la fondation du club de l’Âge d’or local. En 1999, elle publiait un ouvrage marquant, Quand Grand-Mère était jeune, un livre de 400 pages retraçant l’histoire de sa ville.

« Au nom de mes collègues du conseil municipal et en celui des citoyennes et citoyens de Shawinigan, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille », témoigne le maire, Michel Angers. « Madame Lawless-Lacroix a marqué notre histoire par sa générosité et sa volonté constante d’améliorer le quotidien des concitoyens. J’ai eu le privilège d’aller la rencontrer à sa résidence pour lui remettre sa médaille de Grande Shawiniganaise, et j’en garde un souvenir empreint de fierté et d’admiration. »

La Ville a d’ailleurs nommé, en 2005, un parc en son honneur dans le secteur Grand-Mère.

Les drapeaux de l'hôtel de ville ont été mis en berne vendredi dernier et ce pour toute la fin de semaine. Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Paul, dans le secteur Grand-Mère, le samedi 4 octobre 2025 à 16 h.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des bonnes habitudes à prendre pour les collectes des matières résiduelles

Publié à 10h00

Des bonnes habitudes à prendre pour les collectes des matières résiduelles

La Ville de Shawinigan et Énercycle rappellent aux citoyens les bonnes pratiques pour le bon déroulement de la collecte des matières résiduelles, entre autres concernant la levée des différents bacs roulants. Bac bleu : changement d’entrepreneur dans certains secteurs Dès cette semaine, un nouvel entrepreneur effectuera la collecte du ...

LIRE LA SUITE
Plusieurs événements organisés pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

Publié à 9h00

Plusieurs événements organisés pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

La cinquième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a lieu mardi, une journée où les Canadiens réfléchissent aux séquelles des pensionnats et se souviennent des survivants et de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. L'ère des pensionnats autochtones désigne une période comprise entre 1857 et 1996, durant laquelle 150 000 ...

LIRE LA SUITE
Présence de la grande faune aux abords des routes

Publié hier à 13h00

Présence de la grande faune aux abords des routes

Les mois d'octobre et de novembre constituent l'une des période où le danger de heurter un animal sur les routes de la province est le plus grand. C'est pourquoi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle les automobilistes à la prudence lors de leurs déplacements. On explique que la présence accrue de la grande faune ...

LIRE LA SUITE