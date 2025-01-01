Remplacement de la dalle centrale
Travaux intensifs du 26 au 29 septembre sur le pont Laviolette
Dans le cadre du remplacement de la dalle centrale, des travaux intensifs sont prévus sur le pont Laviolette, lors de la prochaine fin de semaine, dès ce vendredi en soirée.
Une seule voie de 3,2 m sera disponible par direction, du vendredi 26 septembre, 20 h, au lundi 29 septembre, 6 h 30.
Les fermetures en vigueur
Le MTQ procédera à plusieurs autres fermetures qui causeront des entraves pour les usagers de la route.
Il s'agit de la sortie 181-N (Route 138, rue Notre-Dame O. boul. Gene-H.-Kruger), de l’accès à l’autoroute 55 en direction nord par l’autoroute 30; de l'accès à l’autoroute 55 en direction sud par le boulevard Arthur-Rousseau et de l’accès à l’autoroute 55 en direction nord par l’avenue Godefroy.
Des travaux intensifs sont également prévus lors de la fin de semaine suivante. À noter que ces interventions sont tributaires de conditions météorologiques favorables.
Congestion majeure à prévoir : conseils aux usagers
Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer afin de déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination. Il est préférable d’éviter les tronçons urbains des autoroutes 40 et 55, particulièrement pour les usagers se déplaçant à l’intérieur de la ville de Trois-Rivières.
Le Ministère rappelle aux usagers de la route l’importance de vérifier les niveaux d’électricité et de carburant de leur véhicule avant de prendre la route afin d’éviter des pannes en cas de congestion majeure.
Le respect de la signalisation et de la limite de vitesse ainsi que la courtoisie aux approches du pont sont également essentiels.