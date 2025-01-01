La Fondation Santé Trois-Rivières lance sa campagne Un seinbol pour elles

Après une première édition qui a surpassé les attentes, la Fondation Santé Trois-Rivières relance la campagne Un seinbol pour elles, présentée par Desjardins. L'objectif de la deuxième édition de cette levée de fonds visant à financer l’acquisition d’équipements essentiels pour améliorer le traitement du cancer du sein dans notre région est ambitieux : 200 000 $ cette année et 500 000 $ sur trois ans.

Cette deuxième édition s’ancre dans une thématique rassembleuse : le tonique. « Nous avons choisi cette thématique parce que la maladie affaiblit, mais ensemble, nous pouvons redonner vitalité, courage et souffle aux femmes qui traversent l’épreuve du cancer du sein », explique Vanessa Bouchard, conseillère aux communications de la Fondation Santé Trois-Rivières.

Tout au long du mois d’octobre, la campagne proposera des actions concrètes et solidaires pour faire circuler cette énergie tonique ici, chez nous, et rappeler que, collectivement, nous avons le pouvoir de soutenir les femmes d’ici.

Une grande nouveauté : les plateaux de reconnaissance

Afin d’encourager la population à s’inscrire à la campagne de sociofinancement et à amasser des fonds, la Fondation lance cette année les plateaux de reconnaissance. En effet, les personnes inscrites qui franchissent les paliers fixés à 250 $, 500 $ et 1 000 $ en dons amassés recevront des récompenses sous forme de cadeaux généreusement offerts par des entreprises locales.

Mais ce qui distingue surtout cette nouveauté est qu’à chaque récompense remise à un.e participant.e, une femme atteinte du cancer du sein recevra elle aussi ce cadeau.

« Chaque dollar amassé a une double portée cette année : il contribue à financer de meilleurs soins dans notre région et il apporte un réconfort tangible à une femme atteinte d’un cancer du sein », mentionne Mm Bouchard.

Cette démarche est rendue possible grâce à une collaboration avec les organismes Le Ruban rose Mauricie et la Maison Main... Tenir l’Espoir, qui veilleront à distribuer ces attentions directement aux femmes qui traversent cette épreuve.

Un tatouage symbole de soutien

Le tatouage temporaire est de retour afin que chacun puisse afficher sa solidarité durant tout le mois d’octobre. Cette année, il sera distribué à plus grande échelle pour permettre au maximum de personnes d’y avoir accès. « Grâce à des entreprises complices qui agissent comme points de distribution, il sera facile de se procurer le tatouage et de poser ce geste visible et rassembleur pour rappeler aux femmes touchées qu’elles ne sont pas seules », souligne Mme Bouchard.

L’escouade d’ambassadrices : multiplier le mouvement

Cette année, neuf ambassadrices ont accepté de prêter leur voix et leur vitalité au bénéfice de la cause. Certaines ont vécu la maladie de près, d’autres l’ont côtoyée à travers un proche et quelques-unes souhaitent simplement démontrer leur soutien. Leur rôle est de multiplier le mouvement, de sensibiliser la population et d’inciter à l’action, en portant haut et fort le message de solidarité.

Ces neuf femmes sont : Karine Boucher, Marie-Ève Daoust, Mélanie Diamond, Stéphanie Dusablon, Corinne Grenier, Johanne Hinse, Linda Milette, Karine Rousseau et Amélie St-Pierre.

Ensemble, elles forment une escouade solidaire qui incarne l’énergie tonique de la campagne.

Des équipements de pointe pour soigner les femmes d’ici

Tous les fonds amassés serviront directement à l’acquisition d’équipements de pointe pour soigner les femmes de chez nous, ici, à Trois-Rivières. Parmi les équipements visés, on retrouve notamment une plateforme chirurgicale de localisation des lésions pour l’imagerie médicale, une technologie innovante qui améliore la précision des traitements ainsi que d’autres technologies qui viendront améliorer l’exactitude des examens et réduire les déplacements vers l’extérieur de la région.

En 2024, la première édition de la campagne a permis d’amasser un impressionnant montant de plus de 190 000 $, grâce à la générosité de toute la population.

Rappelons également que Les Caisses Desjardins de la Mauricie et du secteur de Bécancour – Nicolet-Yamaska ont fait un don majeur de 300 000 $ réparti sur trois ans pour soutenir cette initiative.