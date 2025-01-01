Une plaque en mémoire des victimes de l’incendie de l’édifice Carier

La Ville de Shawinigan a procédé hier matin à l’inauguration d’une plaque commémorative soulignant le 35e anniversaire de l’incendie tragique de l’édifice Carier. Il s’agit d’un événement marquant de l’histoire de Shawinigan, qui a coûté la vie à cinq personnes, dont deux pompiers en devoir.

Le 19 mars 1990, un incendie a ravagé l’édifice Carier. Alors que les pompiers menaient une opération de sauvetage, une déflagration soudaine est survenue et a provoqué un embrasement généralisé jusqu’à l’hôtel Shawinigan.

Cette plaque, installée à la place du Marché du site de l’incident, rend hommage aux victimes de cette journée sombre : les pompiers Claude Lefebvre (37 ans) et Pierre Déziel (29 ans), le jeune Thomas Bingle (14 ans), ainsi que deux résidents de l’immeuble, Jacques Angèle et l’incendiaire.

« C’est avec émotion et respect que nous soulignons la mémoire des personnes qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Shawinigan n’oubliera jamais l’engagement de nos pompiers et la douleur des familles endeuillées. Cette plaque est un symbole de reconnaissance et de solidarité », a souligné Michel Angers, maire de Shawinigan.

La cérémonie s’est tenue en présence de représentants de la Ville, dont des membres du Service de sécurité incendie et de sécurité civile, d’anciens collègues des pompiers disparus et de familles des victimes. Elle a permis de raviver les souvenirs douloureux, mais aussi de souligner le dévouement et l’héroïsme dont ont fait preuve les intervenants.

« Pour nos équipes, cet événement est un rappel de l’importance de chaque geste posé sur le terrain. Claude Lefebvre et Pierre Déziel ont donné leur vie en tentant de protéger et de secourir des citoyennes et des citoyens. Leur engagement demeure une source d’inspiration pour nous tous encore aujourd’hui », a mentionné Jean-Philippe Leblanc, directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile.

« Cette plaque, c’est aussi un engagement de mémoire de la part de notre association. Elle rappelle que, derrière chaque uniforme, il y a une vie, une famille, une vocation. C’est un hommage sincère à nos confrères tombés au combat », a ajouté Félix Champagne, président de l’Association des pompiers et pompières de Shawinigan.

Un lieu significatif et symbolique

La plaque a été installée à la place du Marché : un espace public qui, depuis l’incendie de l’édifice Carier, est devenu un lieu de rassemblement en plein cœur du centre-ville de Shawinigan. Cette plaque commémorative s’inscrit dans un désir de cultiver la mémoire collective et faire preuve de reconnaissance envers celles et ceux qui veillent chaque jour sur notre sécurité.

La Ville de Shawinigan tient à souligner la belle collaboration avec les familles des victimes, les anciens collègues, les pompiers, les pompières et tous les membres du Service de sécurité incendie et de sécurité civile, ainsi que tous les partenaires ayant participé à cette démarche de mémoire.