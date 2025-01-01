Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Restrictions des charges permises sur un pont sur le chemin Saint-Damien
Par Salle des nouvelles
À la suite d’une évaluation de la capacité portante de la structure située sur le chemin Saint-Damien, au-dessus de la rivière David, à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce une modification aux limites des charges permises.
Les limites de charges maximales sur ce pont sont dorénavant les suivantes :
Dix tonnes pour tous types de véhicules.
Précisons que les véhicules d’urgence sont autorisés à circuler sur un pont en limitation de poids, mais uniquement lorsqu’ils sont en situation d’urgence.
Le Ministère profite de l’occasion pour souligner l’importance de respecter les limites de charge autorisées sur ce pont ainsi que sur toutes les structures de la région où des limitations s’appliquent afin de préserver leur intégrité.
Pour plus d’information sur les ponts faisant l’objet d’une limitation de charge, il suffit de consulter le Répertoire des limitations de poids sur le site Web du Ministère.
Afin de connaître les entraves en cours, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.