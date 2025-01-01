Deux organisations réunies pour faire leur lancement 2025-2026

La Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska a procédé au lancement de la Campagne annuelle de la 12e édition de son Souper gastronomique lors d’un 5 à 7, le 4 septembre dernier. Cette activité, qui a réuni des élus ainsi que des acteurs économiques et sociaux de la communauté, a été réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec, qui en a profité pour dévoiler sa programmation d’activités 2025-2026.

La soirée s’est déroulée à Nicolet, chez THERRIEN, hôte de l’événement et président d’honneur de la Campagne de financement de la Fondation.

Lors du dévoilement, Madame Méranie Roy, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec, a tenu à souligner : « La Chambre de commerce est fière de s’unir à la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska pour lancer la saison 2025-2026 avec le Souper gastronomique. Cette collaboration reflète notre engagement envers les causes locales et notre volonté de faire rayonner les entreprises du territoire. Une nouvelle année s’amorce, axée sur le développement des relations d’affaires, le recrutement de membres et le renforcement de notre réseau. Du côté de la Chambre, cette nouvelle saison marque la deuxième année de notre équipe en place, une année que nous souhaitons riche en occasions de développement de relations d’affaires, de valorisation des entreprises locales, et de rayonnement du milieu entrepreneurial. »

Madame Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation a pour sa part, annoncé que le prochain Souper gastronomique tiendra sa 12e édition, pour une deuxième année consécutive à l’Hôtel Montiort de Nicolet, le vendredi 20 mars 2026. « C’est la date à inscrire à vos agendas afin de vivre une délicieuse expérience gastronomique et rencontrer plein de beau et bon monde. 344 places sont disponibles. Nos remerciements à Madame Francine Bouffard, directrice générale de l’Hôtel Montiort ainsi qu’à son équipe de nous accueillir à nouveau. Je remercie aussi très chaleureusement nos présidents d’honneur, Messieurs Mario Gélinas et Sébas􏰀en Couture de THERRIEN, pour leur engagement et leur générosité! »

De leur côté, les présidents d’honneur Messieurs Mario Gélinas et Sébastien Couture de THERRIEN ont livré un message empreint d’authenticité, expliquant aux personnes présentes leur motivation à s’impliquer : « En tant que présidents d’honneur de la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska, ce rôle nous touche particulièrement. La santé n’est pas un luxe, c’est la base de tout. Soutenir la Fondation, c’est investir dans le bien-être de nos jeunes familles, de nos aînés et de nos proches. C’est prendre soin de notre monde. Nous croyons profondément que la prospérité économique et la santé communautaire vont de pair. L’une ne peut exister sans l’autre. C’est pourquoi nous sommes fiers que THERRIEN, la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec et la Fondation s’unissent aujourd’hui à travers cet événement porteur. »

Ce 5 à 7 a permis à la communauté d’affaires et aux partenaires de se rassembler, d’échanger et de confirmer leur appui aux activités de la Chambre ainsi qu’au Souper gastronomique de la Fondation.