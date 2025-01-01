Rapel d'interdiction d'arroser le gazon avec de l'eau potable à Shawinigan

La Ville de Shawinigan rappelle aux citoyens qu’il est interdit d’arroser la pelouse avec de l’eau potable. Ce règlement, adopté en juin 2023, est applicable en tout temps, même lors de canicule.

Rappelons que cette mesure fait partie des nombreuses actions prises par la Ville pour une consommation responsable de l’eau potable.

Une écopelouse et la collaboration citoyenne

Pour bien entretenir votre pelouse cet été et conserver un couvert en santé même sans l’arroser, voici quelques trucs et astuces : Ne pas tondre le gazon en période de dormance (lorsque le gazon est jaune); Tondre la pelouse à au moins 3 pouces / 8 cm de hauteur; Laisser les rognures de gazon au sol lors de la tonte (herbicyclage) et diversifier les semences.

Pour accompagner les citoyens, la Ville propose différents outils en ligne au shawinigan.ca/pelouse. Vous y trouverez :

- Des capsules vidéos

- Des trucs et astuces sous forme de dépliant.

Jardins, potagers, plates-bandes et boîtes à fleurs

Voici un tableau aide-mémoire concernant l’arrosage d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière et d’une plate-bande.

Aussi, une autorisation spéciale d’arrosage est prévue lors de travaux d’ensemencement pour la mise en place de nouvelles pelouses ou d’arbustes et la plantation de cèdres. Dans ce cas, vous devez faire une demande de permis d’arrosage en ligne à www.shawinigan.ca/permis.