Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Canicule

Rapel d'interdiction d'arroser le gazon avec de l'eau potable à Shawinigan

durée 14h00
11 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Ville de Shawinigan rappelle aux citoyens qu’il est interdit d’arroser la pelouse avec de l’eau potable. Ce règlement, adopté en juin 2023, est applicable en tout temps, même lors de canicule.

Rappelons que cette mesure fait partie des nombreuses actions prises par la Ville pour une consommation responsable de l’eau potable.

Une écopelouse et la collaboration citoyenne

Pour bien entretenir votre pelouse cet été et conserver un couvert en santé même sans l’arroser, voici quelques trucs et astuces : Ne pas tondre le gazon en période de dormance (lorsque le gazon est jaune); Tondre la pelouse à au moins 3 pouces / 8 cm de hauteur; Laisser les rognures de gazon au sol lors de la tonte (herbicyclage) et diversifier les semences.

Pour accompagner les citoyens, la Ville propose différents outils en ligne au shawinigan.ca/pelouse. Vous y trouverez :

-  Des capsules vidéos

-  Des trucs et astuces sous forme de dépliant.

Jardins, potagers, plates-bandes et boîtes à fleurs

Voici un tableau aide-mémoire concernant l’arrosage d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière et d’une plate-bande.

Aussi, une autorisation spéciale d’arrosage est prévue lors de travaux d’ensemencement pour la mise en place de nouvelles pelouses ou d’arbustes et la plantation de cèdres. Dans ce cas, vous devez faire une demande de permis d’arrosage en ligne à www.shawinigan.ca/permis.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Santé Québec veut lancer un projet pilote d'IA pour les notes médicales

Publié à 12h00

Santé Québec veut lancer un projet pilote d'IA pour les notes médicales

De plus en plus de professionnels de la santé utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour la transcription de notes médicales lors de consultations avec les patients, et Santé Québec a l'intention de saisir la balle au bond. Elle planifie un projet pilote qui devrait être lancé en 2026 dans le but de déployer à grande échelle l'IA pour les ...

LIRE LA SUITE
Vague de chaleur : Shawinigan offre des espaces pour se rafraîchir

Publié à 10h00

Vague de chaleur : Shawinigan offre des espaces pour se rafraîchir

Depuis samedi, les Québécois doivent composer avec une vague de chaleur qui doit s'étirer jusqu'à mercredi. La Ville de Shawinigan n'étant pas épargnée, la population est invitée à faire preuve de vigilance pour se protéger et de profiter des différents espaces municipaux pour se rafraîchir.   Bien que les piscines extérieures de la Station ...

LIRE LA SUITE
La vague de chaleur se poursuit au Québec, en Ontario et dans l'Atlantique

Publié à 9h00

La vague de chaleur se poursuit au Québec, en Ontario et dans l'Atlantique

La journée de lundi s'annonce encore une fois chaude et humide au Québec, en Ontario et dans les quatre provinces de l'Atlantique. Environnement Canada a publié des avertissements de chaleur pour de nombreuses régions de l'est du pays, couvrant notamment tout le sud de l'Ontario et le sud du Québec. Les températures maximales pourraient ...

LIRE LA SUITE