Horaires des piscines et bibliothèques bonifiés

Vague de chaleur : Shawinigan offre des espaces pour se rafraîchir

durée 10h00
11 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis samedi, les Québécois doivent composer avec une vague de chaleur qui doit s'étirer jusqu'à mercredi. La Ville de Shawinigan n'étant pas épargnée, la population est invitée à faire preuve de vigilance pour se protéger et de profiter des différents espaces municipaux pour se rafraîchir.  

Bien que les piscines extérieures de la Station plein air Val-Mauricie et du parc Frank-Gauthier ont terminé leur saison estivale hier, celle du parc Saint-Maurice sera ouverte une semaine de plus, de 13h à 18h, jusqu’au dimanche 17août inclusivement. De plus, son horaire d’ouverture pour le lundi 11 août ainsi que le mardi 12 août est prolongé de deux heures en soirée, soit jusqu’à 19 h 50.

Les six jeux d’eau sont ouverts tous les jours de 9 h à 21 h. Pour connaître les différentes installations aquatiques et leur statut d'ouverture, consultez le site Web de la Ville. 

Bibliothèques

L'on rappelle que les bibliothèques municipales sont climatisées. Il est possible de connaître les horaires sur le site de la Ville de Shawinigan.  De plus, certaines heures d'ouverture sont prolongées.

Lundi 11 août 
o Fabien-LaRochelle (centre-ville) : ouverte jusqu’à 20 h
o Hélène-B.-Beauséjour (secteur Grand-Mère) : ouverte jusqu’à 20 h

Mardi 12 août 
o Fabien-LaRochelle (centre-ville) : ouverte jusqu’à 20 h

Conseils à suivre pour se protéger de la chaleur

Afin d'éviter des conséquences graves à l'exposition d'une chaleur intense, voici quelques directives à suivre. 

Il est important de bien s’hydrater, en buvant beaucoup de liquide chaque jour (eau, lait, jus, tisane, etc.) en plus de consommer des aliments riches en eau, comme des fruits et des légumes.

De tenter le plus possible de rester au frais, en passant au moins deux heures dans des endroits climatisés ou plus frais.

Finalement, de réduire les efforts physiques à l’extérieur, particulièrement entre 10 h et 15 h, se protéger du soleil, en demeurant à l’ombre et en appliquant de la crème solaire avec un indice UV de 30 ou plus et de prendre soin de vos proches et des personnes vulnérables, en prenant de leurs nouvelles et en leur rappelant ces bonnes pratiques.

Pour en savoir plus sur les effets de la chaleur, consultez le ciusssmcq.ca/chaleur. Si vous pensez ressentir des effets de la chaleur, communiquez avec Info-Santé au 8-1-1 ou, en cas d’urgence (ex. : coup de chaleur), appelez le 9-1-1.

 

