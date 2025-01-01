Nous joindre
Fin des travaux intensifs de l'été

Pont Laviolette : poursuite des interventions de nuit

durée 10h00
7 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les périodes des travaux intensifs concernant le remplacement de la dalle centrale, réalisés en juillet et août au pont Laviolette sont terminées. Toutefois les interventions se poursuivent de nuit selon différentes plages horaires.

Durant les mois estivaux, le ministère des Transports a procédé à la pose d’une membrane d’étanchéité et l’asphaltage final d’une grande partie de la zone de travaux située sous la charpente métallique ont pu être réalisés, et ce, dans chacune des directions.

Horaire des travaux de nuit

Du lundi au jeudi, de 19 h à 6 h 30, du vendredi au samedi, de 20 h à 11 h, du samedi au dimanche, de 18 h à 11 h et du dimanche au lundi, de 18 h à 6 h 30.

Lors de ces travaux, une voie sera disponible par direction et la circulation se fera à contresens. Cette configuration nécessitera des fermetures de certains accès de part et d’autre du pont. Puisque celles-ci changeront en fonction de la chaussée utilisée pour le contresens, les usagers sont invités à consulter le Québec 511 avant de se déplacer afin de connaître les entraves prévues.

Le Ministère rappelle l’importance de respecter la signalisation en place, notamment les feux de voie, et faire preuve de patience et de courtoisie aux approches du pont.

Prochaines périodes de travaux intensifs

Des travaux intensifs sont prévus lors des fins de semaine du 19 septembre au 6 octobre. Les usagers de la route sont invités dès maintenant à planifier leurs déplacements en conséquence.

