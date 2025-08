Les familles invitées à la journée porte ouverte de la Ville de Bécancour

Devenue une tradition depuis quelques années, la journée porte ouverte de la Ville de Bécancour sera de retour le samedi 6 septembre prochain de 10 h à 15 h à la caserne centrale de Bécancour. En cette année du 60e anniversaire de la Ville, la programmation a été bonifiée.

Tout d’abord, comme par le passé, les enfants pourront profiter des jeux gonflables et s’amuser dans la Maison de Boucanours. Animations, maquillages, sculptures de ballons et mascottes seront aussi au rendez-vous. En nouveauté pour cette édition spéciale, un spectacle de la Pat’Patrouile sera présenté sur le coup de 13 h.

Les pompiers et préventionnistes du Service de sécurité incendie de la Ville de Bécancour seront également sur place avec leurs camions et leurs divers équipements. Une simulation d’un feu de cuisson et une démonstration de l’utilisation des pinces de désincarcération sont aussi au programme.

Par ailleurs, à la suite du succès de l’an dernier, l’équipe des Travaux publics sera encore présente cette année pour effectuer diverses démonstrations en continu : entretien et réparation des bornes fontaines, nettoyage de ponceaux et aspiration de sable avec le camion écureur, filtration d’eau et réparation de fuite. Une pelle mécanique agrémentera aussi le décor !

Toutes ces activités sont offertes gratuitement à la population. Pour celles et ceux qui désireront casser la croûte sur place, des hot-dogs, des croustilles et des breuvages seront en vente au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

D’autres services municipaux seront aussi présents afin de présenter leur travail et répondre à vos questions.

À noter que l’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Cependant, en cas de pluie importante prévue pour toute la journée, l’événement sera annulé.