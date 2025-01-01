La vague de chaleur pourrait prendre fin mercredi, mais les orages seront de retour

La vague de chaleur qui afflige le sud du Québec depuis maintenant plusieurs jours pourrait commencer à montrer des signes d'essoufflement, mercredi, mais le retour de temps plus frais devrait s'accompagner d'orages.

Mercredi matin, le sud du Québec faisait toujours l'objet d'un avertissement de chaleur d'Environnement Canada, puisque le mercure restera élevé en début de journée.

L'agence fédérale indique que des températures maximales de près de 30 degrés Celsius sont attendues mercredi. Combinées à un taux d’humidité élevé, elles généreront des valeurs d’humidex entre 35 et 38.

Plus tard, une masse d'air plus frais et moins humide affluera lentement en provenance du nord-ouest, ce qui devrait mettre fin à la vague de chaleur.

Ce front froid offrira d'abord un peu de répit à l'Ontario, qui doit aussi composer avec de la chaleur intense depuis plusieurs jours, avant de se faire sentir au Québec.

Le passage de ce front froid pourrait toutefois générer de la pluie ou des orages, en après-midi et en soirée.

À partir de jeudi, des températures maximales plus saisonnières et une baisse de l'humidité sont attendues, selon Environnement Canada. Les nuits devraient aussi être plus fraîches.

De nombreux records de chaleur ont été battus ces derniers jours au Québec et en Ontario, mais aussi en Colombie-Britannique, où une vague de chaleur est également présente.

Un décès lié à la chaleur a été signalé à la Direction régionale de la santé publique de Montréal depuis le début de la période de chaleur extrême.

La sécheresse qui accompagne cette vague de chaleur a ses propres impacts, comme une baisse du niveau de certains cours d'eau et l'imposition d'interdictions d'arrosage dans certaines municipalités.

La chaleur persiste dans les Maritimes

Pendant ce temps, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard vont continuer d'enregistrer des températures maximales élevées mercredi.

Dans ces provinces, les températures maximales resteront supérieures à 30 degrés Celsius durant la journée, avec un facteur humidex autour de 40.

Les Maritimes devront attendre à jeudi, voire à la nuit de jeudi à vendredi, avant que le passage du front froid vienne faire redescendre le mercure quelque peu.

À Terre-Neuve-et-Labrador, Environnement Canada prévoit que la chaleur extrême se maintiendra jusqu'à jeudi, ou même jusqu'à vendredi dans certaines régions.