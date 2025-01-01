Shawinigan
Le nouveau pont des Piles bientôt accessible à tous les usagers
Le nouveau pont des Piles, à Shawinigan est officiellement ouvert à la circulation de tous les usagers de la route. Il s'agit d'un investissement du gouvernement du Québec de près de 90 M$.
Cette annonce a été faite par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, et la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.
« Notre gouvernement avait pris l’engagement d’en faire une priorité, et je suis fière que ce chantier se soit concrétisé dans les temps. C’est donc naturellement que nous nous devions de tout mettre en œuvre pour achever sa construction rapidement, tout en répondant aux meilleurs standards en termes de sécurité et de durabilité. Je tiens à remercier l’ensemble des parties prenantes ayant contribué à la bonne réalisation de ce projet, essentiel à la mobilité des citoyens et des marchandises entre nos régions », indique Mme Guilbault.
Le nouvel ouvrage, doté d’une conception architecturale unique, s’intègre harmonieusement à l’environnement.
« Je tiens à féliciter la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que les entrepreneurs et les travailleurs qui ont mené cet important projet dans les délais prévus. Notre gouvernement s’est assuré de mettre les ressources nécessaires pour maintenir à long terme ce lien essentiel pour l’économie régionale. Merci aux utilisateurs de la route pour votre indulgence pendant ces travaux ! », ajoute Mme Tardif.
On indique que sa mise en service marque ainsi une étape importante pour les usagers de la route en leur assurant un lien sécuritaire et pérenne pour les décennies à venir.
« Je suis particulièrement fier d’annoncer la mise en service de cette structure qui va assurer la pérennité d’un lien nord-sud particulièrement stratégique, puisqu’il permet d’unir la Mauricie, la Haute-Mauricie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce pont, nous l’avons voulu sécuritaire, durable et bien adapté à son milieu. Aujourd’hui, nous pouvons dire mission accomplie », termine M. Boulet.
« Je tiens à féliciter la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que les entrepreneurs et les travailleurs qui ont mené cet important projet dans les délais prévus. Notre gouvernement s’est assuré de mettre les ressources nécessaires pour maintenir à long terme ce lien essentiel pour l’économie régionale. Merci aux utilisateurs de la route pour votre indulgence pendant ces travaux ! »
Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice