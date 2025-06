Services d’aide d’urgence au logement à Shawinigan

Afin de soutenir les citoyens qui se retrouveraient sans logement au 1er juillet, ou à un autre moment de l’année, la Ville de Shawinigan a mis en place des services d’aide d’urgence au logement en collaboration avec l’Office municipal d’habitation (OMH).

D’abord, une section web est disponible au www.shawinigan.ca/aideaulogement. Dans cette section, les citoyens trouveront des liens vers des sites de recherche de logement ainsi que différentes ressources qui peuvent donner un coup de main à la recherche d’un logement. Pour les citoyens sans accès à Internet, il est possible d’utiliser gratuitement les ordinateurs disponibles dans les bibliothèques de Shawinigan.

À l’approche du 1er juillet, si des citoyens se retrouvent sans logement et sans alternative pour se loger (proches, famille, etc.), il est possible pour eux de contacter l’OMH de Shawinigan pour vérifier leur admissibilité aux services d’aide offerts par la Ville, soit l’hébergement et l’entreposage temporaire. Les citoyens en situation de vulnérabilité pourraient être accompagnés par différents organismes en fonction de leurs besoins et de leur situation.

Pour connaître les ressources et les liens pour trouver un logement, visitez le www.shawinigan.ca/aideaulogement;

Si vous êtes sans logement et que vous n’avez aucune option pour vous loger, vous pouvez contacter l’OMH au 819 537-5955 afin d’évaluer votre admissibilité aux services d’aide d’urgence. Si vous n’avez pas de réponse, vous pouvez joindre Logis-Aide au 819 852-4428.

Pour toute urgence, vous pouvez joindre la Société d’habitation Québec au 1 800 463-4315.

Appel à la solidarité

Différents partenaires se réunissent en comité de travail au cours de l’année pour discuter des enjeux de la pénurie du logement abordable à Shawinigan. Ces partenaires de la concertation intersectorielle COMPLICE et la Ville de Shawinigan souhaitent interpeller les propriétaires de logements et les citoyens qui auraient des logements ou des chambres disponibles, à communiquer avec Logis-Aide afin d’enrichir la banque de ressources de logements disponibles au 819 852-4428.

Également, si vous avez un garage ou un entrepôt disponible pour un entreposage d’urgence, vous pouvez communiquer avec la Ville au [email protected].