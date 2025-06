RTCS : Grève illimitée des chauffeurs de Fleur de Lys

Dès aujourd'hui, les chauffeurs d'autobus à l'embauche de l'entreprise Fleur de lys sont en grève illimitée touchant l'entièreté du service de transport en commun régulier se la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS).

Il est conseillé aux usagers de prévoir pour les prochains jours un plan de transport alternatif pour leurs déplacements.

La RTCS déplore cette situation qui affecte directement les usagers du transport en commun régulier. « Je n’apprécie pas du tout cette situation! Je n’accepte pas qu’on prenne la population en otage de cette façon. On ne nous a même pas donné 24 heures pour avertir nos usagers et leur donner la chance de se trouver un plan de rechange. C’est très cavalier de la part du syndicat. Nous demandons aux deux parties de reprendre les discussions le plus rapidement possible afin d’en arriver à une entente », indique Jean-Yves Tremblay, président de la RTCS et conseiller municipal du district des Hêtres.

Rappelons que la RTCS n’est pas l’employeur des chauffeurs et, de ce fait, elle ne participe pas aux négociations en cours entourant la convention collective des chauffeurs. Les discussions relèvent exclusivement de l’entreprise Fleur de Lys, avec laquelle la RTCS a conclu un contrat de fourniture de service de transports.

« Nous demeurons en communication avec notre fournisseur pour connaître l’avancement des négociations. La RTCS évalue aussi les options à mettre en place pour exercer les pressions nécessaires afin qu’une reprise de service soit faite dans les meilleurs délais », termine monsieur Tremblay.

La RTCS remercie la population pour sa compréhension et s’engage à informer les usagers de tout développement pertinent concernant la reprise du service.