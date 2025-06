Lancement de la 6e édition du concours d’aménagement paysager

L’été 2025 marquera la 6e édition du concours d’aménagement paysager Bécancour se fait belle !, qui invite les propriétaires d’une résidence unifamiliale ou multifamiliale et les commerçants de Bécancour à mettre en valeur et embellir leur milieu de vie, et ce, dès maintenant.

L’équipe horticole de la Ville de Bécancour parcourra les rues des six secteurs entre le 16 juin et le 15 août afin de dénicher les plus beaux aménagements du territoire.

Pour se démarquer, les participants doivent rehausser leur décor extérieur en habillant la façade de leur résidence ou de leur entreprise par un agencement de plantes, fleurs, arbustes ou arbres de qualité. Un gagnant par catégorie (commercial et résidentiel) par secteur sera nommé, à l’exception du secteur plus populeux de Saint-Grégoire, où deux résidences et commerces seront sélectionnés.

Les critères de sélection sont le choix des végétaux, l’équilibre de l’aménagement, la propreté du terrain, de même que la présence combinée d’arbres, d’arbustes, de plantes vivaces et d’annuelles. Il est important de mentionner qu’aucune inscription n’est requise et que les évaluations se feront sans contact ni visite sur les terrains privés.

Pour récompenser les lauréats du concours, la Ville de Bécancour leur remettra une affiche à installer sur leur terrain indiquant qu’ils se sont démarqués dans le cadre de cette initiative. Un panier-cadeau comprenant divers produits locaux sera également offert aux gagnants de la catégorie « Résidentiel ».

Au cours des prochaines semaines, la population bécancouroise est donc invitée à se promener dans les différents quartiers de la ville pour admirer les beaux aménagements réalisés dans leur voisinage.

Soulignons que le verdissement et l’embellissement du territoire constituent une priorité pour la Ville de Bécancour, qui a d’ailleurs appris avec fierté, en novembre dernier, qu’elle conservait ses 4 fleurons, confirmant ainsi son embellissement horticole remarquable. Des actions comme celles du concours contribuent au maintien de cette classification, en plus d’être en parfait accord avec la vision de développement durable et humaine de la Ville de Bécancour.