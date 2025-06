Québec annonce 36 millions $ pour bonifier les services préhospitaliers en région

La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) informe les usagers que le samedi 7 et le dimanche 8 juin, entre 6 h et 18 h, certains arrêts de la 105e Avenue et de la 119e Rue seront hors d’usage en raison de l’événement Foire en ville. Les arrêts non desservis sont : - ceux situés sur la 105e Avenue, entre la 108e Rue et la 119e ...