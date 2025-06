Foire en ville : changement de certains parcours du RTCS

La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) informe les usagers que le samedi 7 et le dimanche 8 juin, entre 6 h et 18 h, certains arrêts de la 105e Avenue et de la 119e Rue seront hors d’usage en raison de l’événement Foire en ville.

Les arrêts non desservis sont :

- ceux situés sur la 105e Avenue, entre la 108e Rue et la 119e Rue ;

- ceux de la 119e Rue au coin de la 105e Avenue et de la 103e Avenue.

Il sera toutefois possible de monter et descendre de l’autobus sur la 103e Avenue, aux intersections des 110e Rue, 113e Rue, 115e Rue, 117e Rue et 119e Rue (voir la carte).