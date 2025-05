Retour de la navette fluviale pour la saison estivale 2025

Les Villes de Bécancour et Trois-Rivières annoncent le retour de la navette fluviale interrives. Les traversées s’effectueront les samedis et dimanches entre 10 h et 16 h du 21 juin au 5 octobre 2025.

Le service sera opéré par Croisières AML, la même entreprise qui avait assuré le service de 2015 à 2019. Les partenaires, la tarification et l’horaire détaillé seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Soulignons que le retour de la navette fluviale était souhaité par Bécancour et Trois-Rivières depuis 2022, soit depuis la fin de la pandémie. Une importante campagne promotionnelle sera aussi lancée afin de faire connaître le service à la population locale, aux cyclistes et aux touristes. Des circuits guidés seront également offerts sur la Rive-Sud en complémentarité à cette nouvelle offre.

En plus de bonifier l’offre touristique, ce transport entre les deux rives présente une mesure d’atténuation aux travaux sur le pont Laviolette. Dans ce contexte, ce projet est réalisé grâce au soutien financier du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui accorde une aide maximale de 279 800 $.

« Le lien entre les villes de Bécancour et Trois-Rivières est très important pour nos citoyens respectifs. Avec les travaux intensifs réalisés sur le pont Laviolette, le retour de la navette fluviale était l’alternative tout indiquée afin de permettre aux gens de traverser d’une rive à l’autre sans tracas. C’est aussi une excellente nouvelle pour nos attraits touristiques, qui en ressentent les effets depuis quelques années. Dans les circonstances, je suis convaincue que le service sera très populaire cette saison, que ce soit pour les gens d’ici ou les excursionnistes en visite dans notre belle région », soutient Mme Lucie Allard, mairesse de la Ville de Bécancour.

Même son de cloche du côté du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, « Le retour de la navette fluviale entre les deux villes est une excellente nouvelle. Elle symbolise une belle collaboration entre nos communautés, renforçant ainsi le lien qui unit Bécancour et Trois-Rivières. Cette annonce démontre toute la force de la solidarité régionale, où l’union des efforts permet de créer des opportunités pour nos deux villes. Après cinq ans d’absence, ce retour très attendu témoigne de la volonté collective de faire rayonner notre région, et je suis convaincu que les utilisateurs seront nombreux au rendez-vous, ce qui renforcera la vitalité de nos villes ».