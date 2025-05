Plus de 33 000 $ amassés lors de la Marche SP Canada – Région Mauricie

Les Villes de Bécancour et Trois-Rivières annoncent le retour de la navette fluviale interrives. Les traversées s’effectueront les samedis et dimanches entre 10 h et 16 h du 21 juin au 5 octobre 2025. Le service sera opéré par Croisières AML, la même entreprise qui avait assuré le service de 2015 à 2019. Les partenaires, la tarification ...