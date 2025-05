Distribution de 2 000 arbres aux citoyens de Bécancour ce dimanche

Le dimanche 25 mai prochain, la Ville de Bécancour célébrera la Journée de l’arbre en distribuant gratuitement 2 000 arbres à l’ensemble de la population, de 8 h à 12 h, dans le périmètre du stationnement menant au Jardin des Lilas de l’hôtel de ville.

Cette initiative est une gracieuseté du ministère des Ressources naturelles et des Forêts avec la participation de l’Association forestière du sud du Québec.

Ainsi, avec cette distribution annuelle, la Ville invite les Bécancourois à participer aux efforts de verdissement en plantant un arbre dans leur cour ou en façade de leur résidence. À noter que les arbres distribués sont de jeunes arbres de 2 ans, soit des pousses de 25 à 100 cm de hauteur en moyenne.

Les gens intéressés pourront donc choisir parmi les essences suivantes : bouleau jaune, érable à sucre, épinette blanche, épinette de Norvège, pin blanc et pin rouge.

Depuis plusieurs années, la journée de distribution d’arbres attire de nombreuses personnes et c’est le principe du premier arrivé, premier servi qui est appliqué. À noter qu’il n’est pas possible de récupérer un arbre pour une autre personne et que la distribution se fera jusqu’à épuisement des stocks.

Cette Journée de l’arbre s’insère dans la volonté municipale de planifier un développement plus vert et résilient aux changements climatiques et à l’environnement, que l’on retrouve d’ailleurs dans le plus récent Plan d’urbanisme municipal, adopté en avril 2024.

Les arbres représentent une richesse inestimable pour les milieux de vie. En plus d’embellir le paysage urbain et rural, ils contribuent à la lutte contre les îlots de chaleur, à l’augmentation de la canopée et à un air plus pur. De plus, la création d’espaces verts incluant des arbres contribue à la réduction des gaz à effet de serre et à la lutte aux changements climatiques. La Ville reconnaît la valeur des arbres dans son milieu de vie et l’engagement de sa communauté s’avère essentiel à l'atteinte de ses objectifs de plantation et de verdissement.

Information, animation et plus encore !

Le comité Embellissement Bécancour sera sur place et remettra gratuitement des arbustes et des vivaces, en plus d’offrir une présentation portant sur les oiseaux. Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) y sera aussi avec un kiosque interactif sur les déchets et des bacs sensoriels sur les fonds d'eau.

De plus, le Comité ZIP les Deux Rives sensibilisera les visiteurs aux plantes envahissantes tandis que le Comité ZIP du lac Saint-Pierre fera connaître et rayonner la région de la biosphère (les fonctions principales, le territoire, les éléments d’intérêt, etc.).

L’équipe du Musée de la biodiversité sera aussi présente avec un kiosque portant sur les arbres, végétaux et pollinisateurs. Une présentation sur le frêne, le foin d'odeur et le savoir ancestral abénakis sera également offerte par le Bureau Environnement Wôlinak.

Enfin, le service d’horticulture de la Ville de Bécancour animera en continu un atelier sur la taille des arbres.

En nouveauté cette année, les Bécancourois•es prenant part à la Journée de l’arbre pourront participer à un rallye. À l’accueil, un questionnaire leur sera remis avec une question par kiosque. Ceux et celles qui le complèteront seront éligibles au tirage de prix d’un arbre mature.

Rappelons que c’est lors de cette même journée que se tiendra la remise des arbres dans le cadre du programme Arbre de vie, visant à célébrer les naissances.