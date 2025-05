Québec investit plus de 178 M$ pour le transport en Mauricie

Le gouvernement du Québec investira pour les deux prochaines années 178 088 000$ dans les réseaux de transport routiers de la région de la Mauricie.

C'est le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, qui en a fait l'annonce au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

« Les projets qui se concrétiseront grâce aux sommes annoncées aujourd’hui permettront d’assurer des déplacements sécuritaires et fluides à travers notre région. Ces différents chantiers en activité auront pour résultat d’améliorer directement la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens, de même que la vitalité socioéconomique de la Mauricie, notamment par la création d’emplois de qualité », indique M. Boulet.

Pour l’occasion, le ministre était accompagné de la ministre responsable de l’Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Sonia LeBel, du député de Maskinongé, Simon Allaire, et de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie- Louise Tardif.

« L’été 2025 marquera la fin d’un chantier important dans ma circonscription, soit celui de la reconstruction du pont des Piles, à Shawinigan. De plus, les opérations de pavage sont toujours appréciées sur la route 155, en raison de la circulation de nombreux véhicules lourds. Des travaux sont prévus entre les kilomètres 85 et 95 au cours de la prochaine année. Merci à la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour cette programmation dynamique qui rehaussera la sécurité de nos routes et de nos autoroutes ! », explique Mme Tardif.

Cette année marquera la fin de deux projets d’envergure en Mauricie, soit le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette et la construction du nouveau pont des Piles, à Shawinigan.

De plus, les sommes octroyées permettent la réalisation de projets significatifs, tels que : l’asphaltage de la route 155, sur près de 10 km, à La Tuque et la réfection du pont situé sur la route Gérin, au-dessus de la rivière Maskinongé, à Sainte- Ursule et à Saint-Justin et la poursuite du programme d’intervention sur les ponceaux qui permettra cette année le remplacement de 60 d’entre eux sur le territoire de la Mauricie.

« Plusieurs projets d’asphaltage sont prévus pour l’ensemble des secteurs de la circonscription de Champlain. Les travaux de réfection annoncés pour améliorer les routes, les ponts et les ponceaux permettront de rendre les déplacements des citoyens plus sécuritaires. Je tiens à souligner la collaboration des municipalités et les remercie de leur implication dans l’organisation de ces différents chantiers », ajoute Mme Lebel.

« La réfection du pont Gérin et le rehaussement de la route 349 sont des exemples concrets des projets qui, grâce aux investissements de notre gouvernement, amélioreront la sécurité des usagers. Ces travaux soutiennent activement la vitalité économique et sociale de nos municipalités rurales », termine M.Allaire.