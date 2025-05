La population invitée à la grande corvée de nettoyage du centre-ville

La Corporation de développement communautaire (CDC) de Shawinigan, en collaboration avec Tourisme Shawinigan, convie la population à une grande corvée de nettoyage citoyenne du centre-ville, le dimanche 25 mai 2025, de 9 h à 12 h. Le rassemblement est prévu dès 8 h 30 à la Place du Marché.

Cette initiative a pour but d’embellir notre centre-ville tout en renforçant les liens entre les résidents, les commerçants et les organismes du secteur. Pour la CDC, située au cœur du centre-ville dans les locaux du Collectif 520 – la Fabrique des Possibles, cette activité s’inscrit dans une volonté d’agir concrètement pour notre communauté.

« Étant nous-mêmes situés au centre-ville, nous souhaitions contribuer activement à son dynamisme et à sa propreté. C’est aussi une belle occasion de rassembler la population autour d’un geste simple mais porteur de sens », affirme Virginie Fréchette, agente aux communications pour la CDC.

Tout le matériel sera fourni aux participants : gants, sacs, pinces, etc. Un repas et des collations seront offerts gratuitement aux bénévoles grâce à la générosité de plusieurs commerçants locaux. Des partenaires comme Subway, La P’tite Glace d’à Côté, Le Chenapan, la Pâtisserie Le Palais et Culture Shawinigan ont déjà confirmé leur soutien, et d’autres pourraient s’ajouter d’ici l’événement.

« Seul ou en équipe, chaque personne peut faire une différence. Ensemble, on peut rendre notre centre-ville encore plus accueillant pour tous », ajoute Virginie Fréchette.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant via le formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/H4dQ5TZFp5