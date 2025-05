Plus de 10 700$ amassés lors de la course-o-thon Pas à pas pour l’hôpital

Le course-o-thon Pas à pas pour l’hôpital - Un merci en mouvement, organisé par les étudiants en médecine de l’Université de Montréal, campus de la Mauricie, a permis de récolter un montant de 10 736$ en soutien à la Fondation Santé Trois-Rivières.

Un total de 160 participants ont bravé la pluie au Parc Pie-XII pour la bonne cause qui avait comme objectif au départ un montant de 4 000 $ . La course devait se dérouler de 12 h à 18 h, mais la mauvaise météo a obligé l'organisation à écourter l'événement.

Le succès de cette course à relais est d’autant plus significatif qu’il se déroule dans un contexte historique. En effet, le nom de l’événement, Un merci en mouvement, fait référence à un don de 1 million de dollars de la Fondation Santé Trois-Rivières, une contribution qui a permis la création du campus de la Mauricie de l’Université de Montréal, il y a 20 ans.

Ce campus permet aux étudiants de poursuivre leurs études de médecine directement ici, dans la région, sans avoir à se déplacer dans d'autres centres urbains.Un investissement stratégique pour la formation des médecins et pour l'avenir des soins de santé locaux.

« Cet événement représente bien plus qu’un défi sportif. C’est un hommage à la générosité de la communauté qui, depuis 20 ans, nous permet, à nous et aux générations futures, de devenir les médecins de demain. Voir tant de gens se mobiliser pour une cause aussi importante est une véritable source de motivation pour nous tous », mentionne Laurence Blouin, future médecin et membre du comité organisateur de l’événement.

La Fondation Santé Trois-Rivières tient à remercier chaleureusement tous les participant.e.s, les bénévoles et les partenaires pour leur soutien: « Nous sommes profondément touchés par la mobilisation et l’engagement des futurs médecins et des professionnels de la santé du CIUSSS MCQ. Grâce à cet événement, les liens entre ceux qui sont au cœur du système de santé et ceux qui le seront demain ont été renforcés. Ce n’est pas une mobilisation ordinaire, mais bien un investissement direct de notre communauté de soins pour soutenir la santé des gens de chez nous », déclare Annie Brousseau, directrice générale de la Fondation.

Les fonds récoltés lors de l’événement permettront d'acheter des équipements médicaux spécialisés et de contribuer au développement de projets porteurs dont le but est d'optimiser les soins de santé dans notre région.