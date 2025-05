Sept Chaises des générations décorées par des élèves de Bécancour

Des élèves provenant de sept écoles primaires situées sur le territoire de Bécancour ont décoré des chaises dans le cadre de l'initiative des Chaises des générations, lancée par l'organisme Mères au front.

C'est hier, que la Ville de Bécancour inauguré les sept chaises qui seront installées en permanence dans différents bâtiments municipaux, afin qu’une voix symbolique soit accordée aux générations futures. Elles pourront être admirées dans la salle du conseil municipal, la salle des comités, l'atelier municipal, la bibliothèque centrale, le presbytère de Saint-Grégoire, la caserne centrale et la centrale de traitement d’eau.

Les jeunes participants les ont transformé en œuvre d’art, que ce soit en la peinturant et/ou en la modifiant à l’aide de matériaux recyclés et d’éléments décoratifs. Seul le thème de la nature devait être respecté. C’est donc dire que le produit final de chaque établissement scolaire est unique et résulte de la créativité des jeunes.

Précisons qu’une Chaise des générations représente et porte la voix des enfants. Dans une municipalité, elle rappelle aux élus et dirigeants que leur futur se dessine à travers les décisions prises aujourd’hui. De plus, elle permet aux enfants qui la fabriquent d’exprimer leur potentiel créatif et d’influencer les décisions et actions des adultes en faveur d’un avenir durable. Lors de la mise sur pied de cette initiative, Mères au front avait le désir que toutes les décisions passent le crible de leurs impacts sur l’environnement afin de protéger l’avenir des enfants.

« La Ville de Bécancour est fière d’avoir désormais non pas une, mais bien sept Chaises des générations réparties dans nos différents bâtiments municipaux. C’est un symbole de l’engagement que nous prenons collectivement pour un avenir respectueux de notre environnement. Les Chaises des générations représentent l’unité entre le passé, le présent et l’avenir. Il s’agit d’un geste vers un monde où les décisions d’aujourd’hui préparent un meilleur avenir pour les enfants de demain. Ce type d’initiative nous invite à réfléchir à notre rôle dans la transmission des valeurs et de l’amour du territoire, afin que nous bâtissions un futur commun, empreint de respect et de solidarité », souligne Mme Lucie Allard, mairesse de la Ville de Bécancour.

Ce projet, ayant mobilisé plus de 130 élèves bécancourois, est une action concrète découlant de la Charte pour une croissance humaine et durable de la Ville de Bécancour, qui repose sur trois piliers complémentaires : un milieu de vie inspirant, une communauté dynamique et une densification respectueuse de la population actuelle et de son environnement.