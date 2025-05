Tous les quartiers résidentiels à 40 km/h à Shawinigan

La Ville de Shawinigan a débuté l’installation de la signalisation routière dans le cadre du projet de limitation de la vitesse à 40 km/h dans tous ses quartiers résidentiels. D’ici la fin du mois de juillet, la limite de vitesse à Shawinigan sera dorénavant fixée à 40 km/h dans toutes les rues résidentielles.

« Il s’agit de l’un des objectifs du Plan de sécurité routière 2024-2025 adopté par le conseil municipal. D’ici quelques semaines, toutes les rues résidentielles seront à 40 km/h et c’était très important pour l’ensemble du conseil municipal», explique Michel Angers, maire de Shawinigan.

Rappelons que le projet de limitation de vitesse dans les quartiers résidentiels a d’abord fait l’objet d’une assemblée d’information à l’hôtel de ville puis d’une consultation en ligne auprès de la population avant d’être proposé aux élus.

« Le but est d’améliorer le sentiment de sécurité, mais également de diminuer le nombre de piétons ou de cyclistes blessés sur le territoire de Shawinigan », souligne pour sa part Guy Arseneault, conseiller du district Val-Mauricie, membre du Comité de stratégie globale en sécurité routière (CSGSR) et président du Comité de sécurité publique.

« Diminuer notre vitesse peut faire la différence entre un accident et l’évitement d’un accident, entre la vie et la mort, et c’est particulièrement vrai lorsque l’on prend en considération les usagers vulnérables », ajoute Julie Beaudoin, conseillère en relation avec le milieu à la Société de l’assurance automobile du Québec.

Campagne de sensibilisation et surveillance policière

La Ville entame la troisième phase de sa campagne de sensibilisation à la courtoisie au volant et au partage harmonieux de la route. Plusieurs activités de sensibilisation auprès des automobilistes, des piétons et des cyclistes sont prévues en collaboration avec la Sûreté du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec au cours de l’été, entre autres les bulles géantes de la Sûreté du Québec qui seront de nouveau utilisées pour rappeler aux automobilistes la vulnérabilité des piétons. Des dépliants de sensibilisation seront également remis aux automobilistes.

« En plus de l’objectif 1 du Plan de sécurité routière, celui de la limitation à 40 km/h qui est réalisé, l’objectif 5, qui est de sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière sur le territoire de Shawinigan se poursuit et plusieurs activités sont prévues pour la saison estivale », note Jacinthe Campagna, conseillère municipale, présidente de la commission sur la circulation et la mobilité durable et membre du CSGSR.

« Le poste de la Sûreté du Québec de la Ville de Shawinigan est fier de faire partie du Comité de stratégie globale en sécurité routière. Des opérations visant le respect de cette nouvelle limitation de vitesse seront d’ailleurs mises en place. Dans les quartiers résidentiels, il y a davantage de piétons et de cyclistes. Ceux-ci sont plus vulnérables lors d’un impact et nous savons que les excès de vitesse contribuent aux collisions, en plus d’avoir une incidence significative sur la gravité des blessures subies. Nous saluons donc les initiatives mises de l’avant », ajoute le lieutenant Rémi St-Onge, directeur du poste de la Ville de Shawinigan.