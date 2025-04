Le brunch-bénéfice de Moisson MCDQ se déroule le 4 mai

Le brunch-bénéfice annuel de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec (MCDQ), sous le thème MOI, je brunche, se déroule le dimanche 4 mai 2025 à 10h au Delta Trois-Rivières par Marriott. La coprésidence d’honneur du brunch est assurée par Ghislain Aubin, Habitations populaires du Québec, et Jean-François Corbeil, Gestion Hestia.

L’événement vise à accueillir 600 invités et à amasser des fonds afin de permettre la poursuite de la mission de Moisson. Le Brunch-bénéfice sera animé par Stéphane Beaulac, porte-parole de Moisson et animateur au 94.7 Rouge. Michel Kozlovski, chef de l’Orchestre pop de Trois-Rivières, offrira une prestation musicale durant le repas.

Ghislain Aubin, co-président d'honneur de l’événement indique : « Dans le cadre de ma démarche professionnelle, j'ai toujours favorisé la réalisation de projets inspirants qui favorisent l'entraide et la solidarité, comme le fait Moisson MCDQ. C’est donc avec grand plaisir que je me joins au comité organisateur pour la prochaine édition du Brunch-bénéfice! »

Pour sa part, Jean-François Corbeil, co-président d'honneur mentionne : « Derrière chaque panier et aide alimentaire de Moisson MCDQ, il y a une histoire, une famille et une seconde chance. Cette seconde chance, on me l’a offerte quand j’étais plus jeune. Aujourd’hui c’est à mon tour de redonner et c’est un honneur pour moi d’accepter la coprésidence du Brunch-bénéfice! »

Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson MCDQ ajoute : « Le Brunch-bénéfice est un événement convivial qui vise à soutenir le réseau de Moisson MCDQ et des 70 organismes membres. En participant au Brunch et en unissant nos forces, nous pouvons tous faire la différence pour offrir un avenir meilleur aux 17 000 personnes, incluant 33 % d’enfants, qui se tournent vers l’aide alimentaire chaque mois pour les aider à se nourrir. »

Gaël Chantrel, directeur général de Moisson MCDQ ajoute : « Grâce au Brunch, vous soutenez le pilier régional en aide alimentaire qui assure l'approvisionnement de plus de 80 % des denrées distribuées localement. Le nombre de demandes d’aide alimentaire est en hausse depuis plusieurs années, et l’étude d’Aviséo sur la demande d’aide alimentaire au Québec prévoit que cette tendance se poursuivra, avec une augmentation moyenne de 4,7 % en 2026 et en 2027. Une évolution qui illustre le rôle essentiel que jouent Moisson MCDQ et son réseau de 70 organismes membres pour aider les gens à combler ce besoin de base ! »

Le comité du Brunch est composé de :

Ghislain Aubin, coprésident d’honneur, Habitations populaires du Québec

Jean-François Corbeil, coprésident d’honneur, Gestion Hestia

Jean Pellerin, président du CA de Moisson MCDQ, Valeurs mobilières Desjardins

Gilles Beauchesne, Courtier en prêts alternatifs

Stéphane Beaulac, Porte-parole et administrateur de Moisson MCDQ, 94,7 Rouge

Christine Fournier, Recettes en pot

Guy Gagnon, Consultant

Hugo Gaillardetz, Gaillardetz Agence immobilière

André Lesage, Gestion Lesage

Steve Maltais, Philosophe praticien

Félix Martin, Géocivil

René Matteau, Ellipse Assurances

Geneviève Marchand et Pierre-Claude Vézina, Moisson MCDQ