Amélioration de la couverture cellulaire dans la région de La Tuque

Onze nouveaux sites cellulaires visant à améliorant la couverture de réseau dans la circonscription de Laviolette-Saint-Maurice sont prévus dans la deuxième phase du plan du gouvernement du Québec.

Les nouvelles constructions se situeront plus précisément dans l’agglomération de La Tuque et de la municipalité de Trois-Rives. En son nom et en celui du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, en a fait l’annonce.

« À l’échelle du Québec, le nombre de 11 nouveaux sites est assez exceptionnel. Huit de ces sites comptent déjà des tours de transmission Internet, ce qui diminue considérablement les coûts. Il a fallu faire des prouesses sur le plan technique pour convertir ces tours et éviter de partir à zéro avec de nouvelles constructions qui auraient fait exploser la facture. Une sécurité considérablement améliorée pour les citoyens de l’agglomération de La Tuque, de Trois-Rives et les visiteurs. », exprime Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice.

Ces constructions font partie de la phase 2 des travaux d'amélioration de la couverture cellulaire, prévue dans le budget 2024-2025 et annoncée le 13 mars 2024. Ainsi, les infrastructures nécessaires seront déployées sur au moins 118 nouveaux emplacements sur le territoire du Québec. Cela représente une enveloppe de 170 M$ en plus des 16,4 M$ annoncés lors de la mise à jour économique du 21 novembre 2024. Ce minimum de 118 nouveaux chantiers de construction de sites cellulaires s’ajoute aux 84 emplacements prévus dans la phase 1 et dont la construction est déjà bien entamée.

« Nous sommes très heureux de ces investissements, car ils permettront d’offrir de meilleurs services de téléphonie cellulaire à nos citoyens et à plusieurs de nos villégiateurs en zone rurale. Le cellulaire est un service essentiel dans le monde d’aujourd’hui et un outil précieux pour assurer la sécurité des gens. C’est important que le gouvernement contribue à offrir une plus grande couverture cellulaire dans toutes les régions. C’est un élément essentiel en matière d’attractivité pour assurer notre développement économique, social et touristique. Merci également à ECOTEL qui réalisera ce projet. », indique Luc Martel, président du conseil d’agglomération et maire de La Tuque.

Le projet sera confié à l’opérateur cellulaire ECOTEL, une entreprise de la région qui a aussi eu la responsabilité de déployer le réseau LTE pour offrir une connectivité Internet sans fil aux résidents de la Haute-Mauricie. Le coût des travaux est estimé à 3,3 M$. L’acquisition des sites est en voie d’être terminée. Ils seront situés à Trois-Rives, Lac-Normand, La Tuque, Lac-Édouard ainsi que dans le secteur de La Croche.

« En tant qu’entreprise de la région, ECOTEL est fière d’offrir, en partenariat avec Vidéotron, une couverture cellulaire publique en utilisant son réseau de tours en place, en plus d’ajouter deux nouvelles tours qui seront construites dans le secteur de La Croche. Avec l’environnement très compétitif de la téléphonie cellulaire, c’est aujourd’hui un défi d’avoir un plan d’affaires qui permet de rentabiliser de nouvelles tours en régions éloignées. Nous espérons avoir le soutien des instances municipales, provinciales et fédérales afin que ce projet soit un succès à long terme », ajoute Éric L’Heureux, président et fondateur d’ECOTEL.

La phase 2 permettra d’améliorer la connectivité cellulaire et, donc, la sécurité des résidents et des visiteurs sur le territoire de Laviolette–Saint-Maurice. Ces investissements soutiendront également la vitalité sociale et l’économie de la région.

Le gouvernement planifie la fin des travaux dans les zones où le signal est inexistant ou de mauvaise qualité d’ici au 31 décembre 2026.