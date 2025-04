Modification d'horaire de la RTCS pour Pâques et le Jour de la Terre

En raison des congés fériés de Pâques et du Jour de la Terre, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) prévient la population des modification à leur service.

Pour les trois jours fériés de Pâques, soit le vendredi 18 avril, le dimanche 20 avril et le lundi 21 avril, les véhicules de transport pour les passagers réguliers ou pour les personnes ayant besoin du service adapté, les heures de passage correspondent à ceux du dimanche.

Jour de la Terre

Pour souligner le Jour de la Terre, les citoyens pourront prendre l'autobus du service régulier gratuitement le mardi 22 avril. Cette initiative vise à promouvoir l’utilisation de modes de transport alternatifs. Prenez note que la gratuité n’est pas offerte pour le transport adapté et l’accès-bus.

« À l’occasion du Jour de la Terre, j’invite les citoyens, et particulièrement ceux qui n’ont pas l’habitude d’utiliser le transport en commun, à l’essayer le 22 avril. C’est une belle façon de poser un geste concret pour la planète, tout en découvrant une autre manière de se déplacer, plus durable et souvent plus agréable qu’on ne le pense », indique Jean-Yves Tremblay, conseiller municipal du district des Hêtres et président de la RTCS.

Pour toute information concernant la RTCS, vous pouvez consulter le site web à l'adresse suivante : www.shawinigan.ca/rtcs.