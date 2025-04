Pont Laviolette : Entraves durant la fin de semaine du 11 au 14 avril

Des travaux intensifs seront réalisés sur le pont Laviolette du vendredi 11 avril, 20 h, au lundi 14 avril, 6 h 30. Pendant cette période, une seule voie de 3,2 m sera disponible par direction.

Les fermetures suivantes seront également en vigueur : la sortie 181-N (Route 138, rue Notre-Dame O. boul. Gene-H.-Kruger), l’accès à l’autoroute 55 nord par l’autoroute 30, à l’autoroute 55 Sud par le boulevard Arthur-Rousseau et à l’autoroute 55 Nord par l’avenue Godefroy.

Rappelons que des travaux intensifs sont prévus à toutes les fins de semaine du printemps. À noter que les interventions peuvent toujours être reportées ou annulées, notamment en fonction des conditions météorologiques.

Congestion à prévoir : conseils aux usagers

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer pour les aider à déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination. Enfin, il est préférable d’éviter les tronçons urbains des autoroutes 40 et 55, particulièrement pour les usagers se déplaçant à l’intérieur de la Ville de Trois-Rivières.

Bonnes pratiques de conduite pendant les travaux

En plus de moduler leurs déplacements, les usagers peuvent contribuer à réduire la congestion en adoptant de bons comportements routiers.

Ils sont invités à utiliser la méthode d’insertion tardive en fermeture éclair en utilisant les deux voies disponibles tout en évitant de bloquer l'accès une des voies. Les usagers doivent s'engager en alternance dans la voie.

De plus, il est important pour les personnes qui ont du chargement de vérifier que la largeur de leur chargement respect le maximum de 3,2 m.

Avant de prendre la route, s'assurer d'avoir assez d'essence ou d'électricité pour éviter un risque de panne et de créer de la congestion. De garder une distance sécuritaire entre les véhicule, d'éviter les distractions au volant, demeurer concentré sur leur conduite et respecter la signalisation en place.