Changements climatiques : programme d'aide pour les Bécancourois

Comme annoncé lors d’une rencontre citoyenne en novembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Bécancour a officiellement lancé, ce lundi, un programme d’aide financière afin de favoriser la mise en conformité des installations des Bécancourois et ainsi augmenter leur résilience face aux changements climatiques.

Le Programme d’aide financière pour l’adaptation aux changements climatiques est doté d’une enveloppe de 300 000 $ et s’adresse à tous les propriétaires de Bécancour (résidentiel et commercial), tous secteurs confondus.

L’aide financière se décline en deux volets. D’abord, les demandeurs devront faire inspecter la conformité de leurs installations et raccordements aux réseaux municipaux. Ainsi, si la demande est acceptée, le programme couvrira les honoraires professionnels de l’expert désigné ainsi que les coûts liés à la production du rapport d’inspection. Ce dernier sera remis au propriétaire ainsi qu’à la Ville de Bécancour.

Le second volet concerne le remboursement d’une partie des travaux à effectuer. Pour y avoir droit, la demande au volet 1 doit avoir été acceptée et le rapport doit avoir été remis. Les frais et travaux admissibles sont le coût d’acquisition d’un dispositif antirefoulement et des autres mesures recommandées par l’expert désigné dans son rapport d’inspection ainsi que les coûts liés aux travaux d’installation visant directement la pose d’un dispositif antirefoulement et des autres mesures recommandées.

Soulignons que les travaux réalisés depuis le 10 avril 2024 sont admissibles, si ceux-ci sont conformes à la réglementation municipale, aux normes, aux codes en vigueur ainsi qu’aux recommandations du fabricant, le cas échéant.

Il est important de mentionner qu’une personne acceptée dans le volet 1 se verra réserver les sommes pour le volet 2 pour une période de 12 mois.

« Depuis novembre, nous avons travaillé en collaboration avec l’Union des municipalités du Québec pour mettre sur pied ce programme d’aide financière. Nous avons fait appel à leur expertise puisque cette organisation a un portrait global de la situation au Québec et possède des connaissances sur des situations similaires survenues dans d’autres municipalités. Ainsi, à partir de ces données et expériences, nous avons été en mesure de moduler notre programme pour l’adapter entièrement à la réalité bécancouroise. Par ailleurs, la notion de rétroaction était extrêmement importante pour le conseil municipal et nous sommes fiers d’offrir cette option aux citoyens concernés. Le programme annoncé s’ajoute aux autres actions de la Ville en matière de résilience aux changements climatiques, un élément au cœur de l’ensemble des décisions municipales. Il s’agit d’une solution additionnelle qui permettra à notre population de bénéficier d’un important soutien afin d’acquérir ou mettre à jour de l’équipement adéquat pour faire face aux aléas de Dame Nature », exprime la mairesse de Bécancour, Mme Lucie Allard.

Les formulaires et les critères à respecter seront disponibles au becancour.net dès ce jeudi 10 avril. Le programme sera en vigueur tant que la somme de 300 000 $ ne sera pas complètement écoulée.