Shawinigan : fermeture des services municipaux le 9 avril

Le mercredi 9 avril, les services municipaux de la Ville de Shawinigan seront fermés jusqu'à 13h. Seuls les services d'urgence seront maintenus.

Cette fermeture permettra aux membres du personnel d’assister à une formation annuelle.

De plus, les Bibliothèques de Shawinigan ont un tout nouveau portail en ligne destiné à offrir à la population un accès simplifié aux services et ressources des six bibliothèques publiques. Ce nouveau portail, conçu pour être à la fois intuitif et accessible, permet aux utilisateurs de naviguer facilement à travers une vaste gamme de services des bibliothèques.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos citoyens un outil modernisé qui leur permet de profiter pleinement des services de nos bibliothèques, mentionne Catherine Patry, cheffe de division - bibliothèques et culture à la Ville de Shawinigan. Ce portail est conçu pour être accessible à tous en plus de faciliter grandement l’inscription à nos activités. »

Nouveauté pour l’inscription aux activités

L’inscription aux différentes activités offertes dans les bibliothèques peut maintenant se faire en ligne, via le portail. Une personne qui souhaite s’inscrire à l’une ou l’autre des activités doit d’abord être abonnée des bibliothèques pour s’inscrire gratuitement en ligne aux activités. Il sera toujours possible pour les abonnés de s’inscrire aux activités par téléphone et sur place, au comptoir de prêt. Une capsule informative expliquant les étapes est disponible au youtu.be/um9UmdZIYek

Nouvelles ressources numériques

Des revues similaires au format imprimé sont désormais accessibles à distance. Les abonnés des bibliothèques de Shawinigan ont accès depuis 2024 gratuitement à plus de 9500magazines et journaux en format numérique via la plateforme BibliMags. Cette dernière donne accès à des magazines et journaux des plus populaires aux plus spécialisés dans de nombreuses catégories : culture, loisirs, mode, santé, ados, sports, célébrités, histoire, voyage, nature, etc. BibliMags offre du contenu québécois d’intérêt comme Véro, Les Affaires, L’actualité, Allô vedettes, Je Cuisine, Les Débrouillards, Ricardo, Camping Caravaning, etc.

En plus des revues québécoises, BibliMags offre aussi des titres européens en langue française et un catalogue anglophone et international en 60 langues comme l’espagnol, le portugais, l’allemand, l’italien, le japonais, le chinois, le suédois, etc.

Il est possible de consulter autant de numéros souhaités (aucune limite), que ce soit pour des parutions récentes ou anciennes, afin de les lire en ligne ou de les télécharger sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

La ressource BibliMags est disponible sous l’onglet « Ressources numériques » du catalogue des Bibliothèques de Shawinigan: biblio.shawinigan.ca.

Retracez vos ancêtres avec Généalogie Québec

Les Bibliothèques de Shawinigan ajoutent également à leur offre de services numériques la ressource Généalogie Québec. Il s’agit de la plus grande collection de documents généalogiques historiques québécois sur le Web.

Généalogie Québec est un site de recherche qui regroupe l’ensemble des collections et des données généalogiques de l’Institut Drouin. On y retrouve plus de 100 millions d’images et de fiches qui couvrent l’ensemble du Québec, une partie de l’Ontario, des États-Unis et de l’Acadie de 1621 à aujourd’hui.

Cette base de données est disponible à distance gratuitement selon un nombre limite de connexions en simultané pour les abonnés de Shawinigan.

La ressource Généalogie Québec est disponible sous l’onglet « Ressources numériques » du catalogue des Bibliothèques de Shawinigan: biblio.shawinigan.ca.