Réforme de la consigne samedi: des détaillants craignent des bris de service

À compter de samedi, les bouteilles d’eau, d’eau pétillante, de boisson pour sportifs, de jus et de lait seront consignées, mais le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) craint des débordements et des bris de service, car le nombre de lieux pour consigner les contenants est insuffisant.

L’élargissement de la consigne à tous les contenants de boisson prête à boire de 100 ml à 2 L en plastique doit entrer en vigueur samedi.

Au départ, Consignaction, qui veille à la mise en œuvre de la réforme sur la consigne, prévoyait ouvrir 400 points de retour d’ici le 1er mars, mais il y a quelques mois cette intention a été revue à la baisse à 200 points de retour.

Mais selon le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), seulement 47 centres de retour Consignaction sur les centaines prévus seront prêts samedi.

«C'est pourquoi un grand nombre de détaillants doivent, à partir de samedi, offrir temporairement des capacités de reprise, malgré, dans plusieurs cas, une absence d'équipement ou d'espace d'entreposage», a expliqué Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail.

Il a précisé «qu'un grand nombre de détaillants vont accepter, temporairement, de prendre les contenants à partir de samedi, en attendant que le système soit mis en place».

Toutefois, «on espère que les gens ne se ruent pas aux portes le 1er mars, car les équipements ne sont pas encore pleinement installés, les lieux de construction ne sont pas encore pleinement ouverts et les épiceries n'ont pas toutes les capacités de reprise des contenants», a ajouté M. Rochette en entrevue avec La Presse Canadienne.

Le président du CCCD a expliqué que 1,4 milliard de contenants en plastique s’ajouteront au réseau de consigne.

Pour éviter un bris de service, «on demande aux gens d’attendre le lendemain, le surlendemain, les jours et les semaines suivantes», car «c'est un système complètement nouveau et différent qui s'amorce à partir de samedi et ça va prendre des mois avant d'être complètement mis en place».

Une enquête est en cours

À la fin du mois de novembre dernier, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a annoncé le déclenchement d’une enquête administrative sur l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) et Consignaction, qui veillent à la mise en œuvre de la réforme sur la consigne.

Le ministre Charette a cité «la vitesse de déploiement» du réseau de lieux pour consigner les contenants et «certains éléments portés à notre attention» pour justifier la décision de déclencher cette enquête.

Vendredi matin, des représentants du ministère de l'Environnement, de Recyc-Québec, d'Éco Entreprises Québec, de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons et de Consignaction doivent rencontrer les médias dans le cadre d’un breffage technique portant sur le nouveau système de consigne et de collecte sélective.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne