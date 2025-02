La Ville de Bécancour annonce le lancement du chantier Accès Logement Bécancour, une initiative visant à faciliter l'accès à des logements abordables sur son territoire. Ce projet, structuré autour de quatre axes complémentaires, vise à répondre à la fois aux besoins croissants de la population et aux attentes des citoyens, exprimées lors de récentes rencontres sectorielles à Bécancour.

La crise du logement que nous traversons actuellement au Canada et au Québec se répercute sur le territoire de la Ville de Bécancour, qui possède un taux d'inoccupation des logements extrêmement bas, soit de seulement 0,3 %. Cette situation reflète une forte demande de logements dans la région, notamment en raison de l'expansion industrielle bécancouroise et de la croissance démographique naturelle que vit la Ville depuis quelques années. En effet, entre 2019 et 2024, la population de Bécancour a enregistré une augmentation significative de 12 %.

Les ménages, particulièrement touchés par cette crise, subissent les conséquences d'un coût des logements de plus en plus déconnecté de leur niveau de revenu. C'est dans cet esprit que la Ville de Bécancour annonce le lancement du chantier Accès Logement Bécancour. De 2001 à 2023, 2 136 logements ont été construits à Bécancour. Avec la croissance anticipée, le nombre de ménages supplémentaires pourrait être équivalent en seulement 3 ans au nombre d'unités de logements construits dans les 20 dernières années, soit 2 433 à court et moyen terme. Le potentiel de développement pour le logement de type « abordable » est donc très présent.

Axes du chantier

Le chantier Accès Logement Bécancour se décline en quatre axes principaux. Tout d’abord, un portrait-diagnostic du territoire et la compréhension des besoins citoyens sera réalisé grâce à un partenariat avec Mission Logement, une division issue du Centre Technologique de Recherche sur le Logement. Cette analyse permettra de brosser un portrait précis du territoire en termes de logements abordables et d’identifier les priorités en matière de logement afin d’adapter les politiques publiques en conséquence.

Jumelée à ce portrait, un projet de recherche en matière de logement et de croissance durable sera mené en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières et permettra de mieux comprendre les dynamiques du marché immobilier, tout en soutenant l’élaboration de la politique en matière de logement durable. Le projet de recherche Bécancour en transition : étude sur le logement et la croissance durable en zone d’innovation vise aussi à documenter le processus de consultation citoyenne réalisé en 2024 par la Ville de Bécancour.

« La croissance démographique annoncée pour Bécancour s’inscrit dans un contexte de crise nationale du logement, un enjeu majeur pour la région. Ce partenariat représente une opportunité inégalée comme il nous permet de recueillir des données essentielles, qui pourront aussi être utiles à l’élaboration de politiques publiques. Tout le monde est gagnant, mais surtout les locataires de Bécancour », exprime Mme Cynthia Morinville, professeure au Département des sciences de l’environnement à l’UQTR et responsable du projet de recherche.

Le deuxième axe appelant à créer un plan d’action et l’élaboration / adaptation de politiques sera soutenue par une entente de collaboration signée entre la Ville de Bécancour et l’Office d'habitation Centre-du-Québec (OHCQ) afin que l’organisme participe activement à l’identification, à la gestion ou à la réalisation de projets d’habitation abordable sur le territoire. « Nous sommes fiers de ce partenariat avec la Ville de Bécancour, qui aura des retombées positives pour toute la région. Partager notre expertise en matière de logement abordable nous permet de contribuer activement au bien-être de la communauté et de soulager la réalité des personnes vivant de revenus modestes. C’est en unissant nos forces et en multipliant les initiatives que nous parviendrons à atténuer les effets de la crise du logement que nous traversons », affirme le directeur général de l’OCHQ, M. David Bélanger.

La Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC de Bécancour jouera également un rôle essentiel de conseil et d'accompagnement stratégique auprès de la Ville de Bécancour dans le cadre du chantier. En tant qu'acteur clé, la CDC mettra à profit son expertise pour orienter la municipalité dans l'amélioration de l'accès au logement abordable sur le territoire, en s'assurant que les besoins spécifiques des personnes ciblées soient pris en compte et que les solutions proposées soient à la hauteur des défis locaux. « Nous sommes à revoir les priorités en développement social sur notre territoire. Sans grande surprise, le logement a émergé comme enjeu à aborder collectivement. De fait, c’est avec enthousiasme que nous serons partie prenante du chantier afin de contribuer à l’amélioration des conditions de toutes et tous, et ce, en ayant un souci particulier pour les personnes et les familles plus vulnérables », mentionne M. Anthony Deshaies, directeur général de la CDC de la MRC de Bécancour.

De plus, la consolidation du rôle de l’OMH de Bécancour pour la gestion des logements sociaux sur son territoire sera partie prenante de ce chantier. Cette consolidation garantira une gestion efficace et une constante interaction entre les parties prenantes engagées à maintenir et bonifier l’offre de logements sociaux sur le territoire.

C’est à travers le troisième axe de ce chantier que s’effectueront divers changements réglementaires et que des processus internes, en lien avec l’acceptation de projets résidentiels, seront révisés, favorisant ainsi les projets présentant des logements abordables. L’ambition de la Ville de Bécancour est de voir se concrétiser minimalement, pour 2025, deux projets immobiliers avec 10 % de logements de ce type inclus.

Enfin, le quatrième axe en est un d’appel à la collectivité. « C’est un message fort que nous lançons aujourd’hui à nos promoteurs actuels et futurs : il est impératif de construire des logements abordables à Bécancour et notre Ville se dote de partenaires qui nous permettront de créer les meilleurs outils adaptés à notre réalité. Ceux-ci serviront à rendre attractif notre territoire pour l’accélération de la construction de ce type de logement Notre objectif : augmenter de façon significative le nombre de logements abordables. C'est une responsabilité collective qui nous appartient à tous et nous comptons sur la collaboration de tous les acteurs du secteur immobilier pour répondre à ce besoin crucial et offrir à nos citoyens un cadre de vie digne et accessible. Je lance donc un appel à notre milieu pour qu’il contribue à ce développement avec l’inclusion du logement abordable au sein des projets », exprime la mairesse de la Ville de Bécancour, Mme Lucie Allard.