Défi 28 jours sans alcool : deux semaines pour atteindre l'objectif

La douzième année du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe bat son plein avec près de 5 000 Québécois qui participent. Il ne reste deux semaines avant la fin de cette campagne de financement et de sensibilisation.

À mi-parcours, la fondation indique que pour le moment plus de 462 000 $ ont été récolté pour soutenir la cause de la prévention des dépendances. La population de la région de la Mauricie a contribué pour le moment à la hauteur de 9 425 $.

L'année dernière, c'est un total de 12 041 $ que la région était parvenue à recueillir. Ainsi, la Fondation encourage pour ces deux dernières semaines les gens à continuer de contribuer et il n'est jamais trop tard pour y participer. « Chaque don contribue aux efforts de sensibilisation auprès des jeunes, aux campagnes de prévention et au traitement pour les gens aux prises avec des dépendances », indique la Fondation Jean Lapointe.

L'objectif de cette année est plutôt colossal avec un montant de 900 000 $ qui permettra à la fondation de poursuivre sa mission de prévention, de sensibilisation et du traitement des dépendances, grâce à la Maison Jean Lapointe.

Pour faire un don, il est possible d'aller s'inscrire sur le site web du Défi 28 jours sans alcool, et ce jusqu'à la fin du mois de février, en faisant un don minimum de 28 $. Il est également possible de parrainer un participant ou de donner un montant sans participer à ces jours de sobriété. La campagne se termine le 28 février.