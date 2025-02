Ouverture d’un lieu de retour Consignaction à Trois-Rivières

Un nouveau lieu de récupération des contenants de boissons consignés a ouvert ses portes au 368, rue Barkoff à Trois-Rivières. Sous la bannière Consignaction, il est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie.

« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boissons consignés. Ce modèle de lieux de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques » a affirmé Maryse Taupier, vice-présidente exploitation du réseau de l’AQRCB/Consignaction.

Lieu de retour Consignaction

Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour Consignaction offre deux services : le retour à l’unité avec des récupératrices automatisées ou le retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés.

Autre nouveauté, les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le Retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le Retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants.

Du personnel est présent sur place pour le service à la clientèle. Les heures d’ouverture sont : les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h, les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h.

Un réseau de lieux de retour hybride

Au 1er mars 2025, le réseau de lieux de retour comptera au moins 1200 sites au Québec. Avec la modernisation du système de consigne, le réseau se transforme. Il évolue d’un modèle de retour chez les détaillants à un modèle hybride incluant des bannières Consignaction et Consignaction+, réservées exclusivement au retour des contenants de boisson consignés, ainsi que des points de retour Zone Consignaction chez les détaillants participants. Ce changement s’opère en vue de traiter les grands volumes anticipés et d’atteindre la cible d’un taux de récupération de 90 % d’ici 2032

Phase 2 - Élargissement de la consigne aux contenants de boisson en plastique

Le 1er mars 2025, dans le cadre de la deuxième phase de la modernisation de la consigne, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2 l, seront consignés, tels que les bouteilles d’eau, d’eau pétillante et de jus. Au total, 1,5 milliard de bouteilles de plastique seront assujetties à la consigne. Rappelons que le gouvernement a reporté l’élargissement de la consigne visant deux catégories de contenants de boisson, soit 1) les contenants de verre qui ne sont pas déjà consignés, comme les bouteilles de vin et de spiritueux et 2) les contenants de carton multicouche, tels les cartons de lait et de jus. Ces contenants seront consignés lors d’une troisième phase qui prendra effet le 1er mars 2027.