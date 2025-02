Limitation à 40 km/h dans les rues résidentielles de Shawinigan

L'appel d'offres public visant à faire l’achat et l’installation de la signalisation routière dans le cadre du projet de limitation de la vitesse à 40 km/h dans tous les quartiers résidentiels de Shawinigan dès le printemps prochain a été lancé la semaine dernière .

L’installation de la signalisation débutera au début du mois de mai pour se poursuivre jusqu’en juillet.

« Cet appel d’offres est une étape de plus vers l’abaissement de la limite de vitesse à 40 km/h dans tous nos quartiers résidentiels. La sécurité routière est un sujet primordial pour la population et les élus et les consultations que nous avons réalisées nous l’ont clairement démontré », explique Guy Arseneault, conseiller du district Val-Mauricie, membre du Comité de stratégie globale en sécurité routière (CSGSR) et président du Comité de sécurité publique.

« Nous avons très hâte au printemps afin de débuter l’installation de la signalisation limitant la vitesse à 40 km/h dans l’ensemble de nos quartiers résidentiels. Il s’agit de l’une des actions que nous mettons en place pour augmenter le sentiment de sécurité de la population », ajoute Jacinthe Campagna, conseillère du district de la Cité, membre du CSGSR et présidente de la Commission sur la circulation et la mobilité durable.

Parallèlement à la limitation de la vitesse, le CSGSR de la Ville de Shawinigan travaille à l’aménagement des principales traverses piétonnes et à l’aménagement des rues favorisant la réduction de la vitesse, tout en poursuivant ses campagnes de sensibilisation au partage harmonieux de la route et la surveillance policière.