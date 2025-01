Une masse d'air arctique descend sur une bonne partie du Canada

Une masse d'air froid venue de l'Arctique a fait chuter considérablement les températures dans certaines régions du Canada, du Nouveau-Brunswick jusqu'à l'est de l'Alberta.

Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada, explique que les vents qui circulent d'ouest en est font que l'air arctique envahit parfois les latitudes sud pendant quelques jours, avant de se retirer vers le nord.

Des avertissements de froid extrême sont en vigueur dans presque tout le pays durant quelques jours, avec des températures ressenties de -40 °C dans certaines régions de l'Alberta, de -45 °C en Saskatchewan et au Manitoba, et de -50 °C dans le nord de l'Ontario.

À 16 h lundi après-midi, à l'aéroport régional de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, on enregistrait une température de -23 °C mais un ressenti de -30 °C avec le refroidissement éolien, selon Environnement Canada.

À Montréal, 500 km plus au sud, il faisait près de -15 °C au thermomètre lundi après-midi et -25 °C avec le facteur vent. Environnement Canada prévoyait pour la nuit de mardi dans la métropole 60 % de probabilité d'averses de neige et un minimum de -17 °C, mais près de -24 °C avec le refroidissement éolien. Ce devrait être un peu plus froid dans la nuit de mercredi.

À Québec, on prévoyait pour mardi une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averses de neige le matin. En tenant compte du refroidissement éolien, on pourrait ressentir mardi dans la région de la Capitale nationale des températures de -32 °C le matin et de -25 °C l'après-midi.

L'agence fédérale précise qu'à ces températures, on peut souffrir d'engelures en quelques minutes.

La météorologue Jill Maepea souligne par ailleurs qu'un système météorologique qui s'est développé sur la côte est des États-Unis a apporté environ 25 centimètres de neige lundi matin dans le sud du Nouveau-Brunswick et environ 15 cm dans certaines régions de l'Île-du-Prince-Édouard.

Plusieurs écoles des Prairies et de la côte du Canada atlantique ont été fermées en raison du froid et de la neige.

Les policiers des régions touchées par des conditions météorologiques extrêmes demandent aux gens d’éviter les déplacements non essentiels, de s’habiller chaudement à l’extérieur, de s’assurer que leur réservoir d’essence est plein et d’avoir sur eux une trousse de survie pour la conduite hivernale - une pelle, une couverture et des câbles de démarrage.