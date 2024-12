Des conseils pour un temps des Fêtes en toute sécurité

Les employés de la Ville de Shawinigan se sont mobilisés dernièrement afin d’offrir des denrées non périssables au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan, dans le cadre de la campagne du panier de Noël. En tout, ce sont plus de 620 kilogrammes de denrées qui ont été remis à l’organisme, soit 100 kilogrammes de plus que l’an dernier! Les ...