Quatre Nicolétains honorés par le prix Jean-Nicolet

Hier soir, la Ville de Nicolet a remis sa plus grande distinction à quatre Nicolétains, lors de sa deuxième cérémonie des Prix Jean-Nicolet. Louis Caron, Pierre Chatillon, Jean-Claude Gélinas et Julie Roberge ont été honorés.

« Je suis très heureuse que nous continuions cette tradition débutée en 2016. Ces Nicolétaines et Nicolétains font rayonner leur ville au-delà de ses frontières. Et font la fierté du conseil municipal. Par leurs efforts, nos lauréat.e.s démontrent que Nicolet est une communauté riche, non seulement par son histoire et son patrimoine, mais surtout par les personnes qui y vivent et la font rayonner. Que ce soit dans les secteurs des arts ou des sciences, nos lauréats de cette année ont démontré qu’un rêve qui débute ici, dans notre communauté, peut se réaliser ailleurs. Vous êtes des modèles inspirants pour toute notre communauté et d’excellents ambassadeurs de Nicolet » souligne la mairesse Geneviève Dubois.

Présentation des récipiendaires

Louis Caron

Louis Caron, est auteur connu et reconnu du paysage littéraire québécois habite Nicolet, mais est natif de Sorel. Il a étudié au Séminaire de Nicolet et a grandi dans cette municipalité. Sa carrière littéraire a débuté après avoir exercé divers métiers, dont le journalisme, jusqu’en 1976, avant de se consacrer pleinement à la littérature. Ses premiers romans, le bonhomme sept-heures et l’Emmitouflé, ont rapidement capté l’attention du public et de la critique, établissant sa réputation comme un grand conteur et écrivain populaire du Québec. On lui doit plus d’une vingtaine d’oeuvres.

En plus de sa carrière littéraire, Louis Caron a participé à l’écriture du scénario de la série télévisée Lance et compte de Réjean Tremblay. Il a également contribué à l’émission O’, qui a été tournée à Sorel et diffusée sur les ondes de TVA.

Récipiendaire de plusieurs prix dont le prix Québec-Paris pour L’Emmitouflé, finaliste au prix du Gouverneur général pour Le Canard de bois et Prix Jean-Hamelin pour Les Fils de la liberté. Il a toujours eu à coeur Nicolet.

Pierre Chatillon

Pierre Chatillon, est un poète, écrivain, musicien, romancier et créateur du parc littéraire l’Arbre des mots, lieu mythique situé tout près du Musée des cultures du monde à Nicolet. Il est né dans une famille de musiciens à Nicolet. Son père, sa mère, son grand-père, son arrière-grand-père l'étaient tous.

Il obtient un baccalauréat en arts à l’Université de Sherbrooke en 1960, suivi d’une maîtrise en lettres à l’Université de Montréal en 1961. Il poursuit également ses études à Paris, où il séjourne de 1961 à 1964 et étudie la littérature à la Sorbonne.

Poète et musicien, Pierre Chatillon habite encore et toujours Nicolet. Il a fait paraître de nombreux recueils de poésie, des romans, des nouvelles et des essais. Il a également créé le magnifique parc littéraire, L’arbre de mots voisin du musée des cultures du monde. De chaque côté du sentier qui serpente sous les pins, les visiteurs peuvent lire, sur des plaques disposées sur des lutrins en acier, des textes d’une trentaine d’écrivains qui sont passés par Nicolet. Lors de l’inauguration, il mentionnait que la poésie n’est pas réservée à une élite. C’est sa façon de partager son amour de la poésie.

Pierre Chatillon a reçu notamment le Prix Lionel-Groulx pour l’ensemble de son œuvre, le Prix Adagio du Salon du livre de Trois-Rivières et le Prix d’excellence en littérature, décerné par le Conseil de développement de la culture du Centre-du-Québec. Pierre Châtillon a aussi exploré la musique comme autodidacte, composant des pièces musicales et enregistrant plusieurs albums. Parmi ses CD, on trouve des titres comme Air pour Claire, Les oiseaux, et Le soleil.

Jean-Claude Gélinas

Jean-Claude Gélinas est un humoriste, animateur de radio, auteur, reconnu notamment pour son personnage de Réjean de Terrebonne. Avec 40 ans derrière le chapeau en tant qu’animateur radio, notamment sur des stations comme CFCQ FM, CHLN CKOI et NRJ, c’est à la radio qu’il se distingue. Il est également connu pour ses chroniques humoristiques telles que Les petites vites de Jean-Claude Gélinas et Dans la tête à Jean-Claude. Il a aussi coanimé l’émission Juste pour le fun et participé à diverses émissions comme L’imposteur sur TVA et Les agents libres sur RDS.

Tout en poursuivant sa tournée de spectacle qui le mène aux quatre coins du Québec, il anime actuellement en semaine « VIA le matin ». Il a été nommé six fois au Gala Les Olivier et trois fois au Gala Les Gémeaux. Jean-Claude Gélinas est un humoriste polyvalent, qui a su s’imposer dans divers médias et qui continue d’enrichir le paysage de l’humour québécois avec ses personnages et ses spectacles. Jamais il n’oublie ses racines et ses couchers de soleil sur le lac Saint-Pierre.

Julie Roberge

Julie Roberge est une volcanologue québécoise passionnée, autrice du livre Monstre sacrée, surnommée « La chasseuse de cendre » qui voue un amour incontestable pour son Popo comme elle l’appelle et qui vit à Mexico depuis de nombreuses années. Elle est reconnue pour ses recherches pionnières dans l’étude des processus magmatiques et des matériaux issus des volcans surnommée “La chasseuse de cendre”.

Originaire de Nicolet, elle est actuellement professeure-chercheure à l’École polytechnique de Mexico (Instituto Politécnico Nacional), où elle poursuit ses recherches sur la volcanologie. Elle a écrit le livre Monstres sacrés : voyages au cœur des volcans pour démystifier ce phénomène naturel qui peut émerveiller ou apeurer. Le livre a gagné le prix Ragazzi, l’une des plus prestigieuses récompenses internationales en littérature jeunesse.

Elle obtient un baccalauréat en géologie de quatre ans, une maîtrise ainsi qu’un doctorat en géologie de cinq ans et un post-doctorat de deux ans. C’est peu dire qu'elle est experte en la matière. Son travail a une forte portée scientifique et contribue à la prévision des éruptions volcaniques, un domaine clé pour la sécurité des populations vivant près des volcans actifs.

« Cette année, ce sera quatre individus ayant des parcours tous aussi captivants, motivants et différents les uns des autres à qui nous remettons les Prix Jean-Nicolet. Mais nous pouvons dire qu’ils ont un point en commun, la passion de l’écriture parce que tous les quatre écrivent. Ce soir, ces ambassadeurs et ambassadrices ont reçu notre plus haute reconnaissance municipale. C’est avec fierté et émotion que les élus reçoivent ce soir quatre personnes exceptionnelles qui incarnent à la fois l’esprit et les valeurs de Nicolet. Je vous remercie de faire briller Nicolet avec autant de succès. Et surtout, merci de continuer à honorer vos racines » a conclu la première magistrate nicolétaine.