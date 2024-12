Dévoilement des lauréats des prix Nöktanbul-Desjardins 2024

Projet Nöktanbul et la caisse Desjardins Mékinac-des-Chenaux dévoilent les lauréats 2024 des prix en bénévolat Nöktanbul-Desjardins. Pour cette seconde édition, ce sont David-Alexandre Marchand-Laprise (catégorie Jeunesse allumée) et Antonio Laframboise (catégorie Bénévole dévoué) qui ont remporté les honneurs.

Le Festival Nöktanbul rassemble autour de 300 bénévoles par année. Les prix Nöktanbul-Desjardins ont été créés pour souligner que la réalisation de l’ensemble de la programmation annuelle et l’organisation du Festival Nöktanbul n’existerait pas sans l’aide des nombreux citoyens impliqués.

Cette remise de prix est le résultat d’un processus en deux étapes. D'abord, les bénévoles du Festival 2024 ont voté pour un collègue avec lequel ils avaient eu du plaisir à travailler et qui s'était démarqué en cours d’année. Dans les mises en candidatures, les participants devaient décrire les impacts positifs de la participation du bénévole mis en candidature ainsi que des qualités dont il avait fait preuve durant le projet. Après cette période de sondage, un jury composé de représentants de la Table régionale en éducation de la Mauricie (TREM), de la MRC des Chenaux et de la Caisse Desjardins Mékinac-des-Chenaux, a eu la tâche de choisir parmi les candidatures celles qui représentaient le mieux les valeurs du festival.

Antonio Laframboise Lauréat du prix Bénévole dévoué (22 ans et plus)

Les pairs d’Antonio ont souligné qu’en plus de ses nombreuses années de bénévolat au sein du projet, sa disponibilité envers ses collègues et sa façon d'accueillir les jeunes bénévoles avec humour sont impressionnantes. « Les participants se sentent bien à son contact, car il est bienveillant et sait travailler dans la collaboration. » explique Anne-Renaud Deschênes, directrice de l’organisme. D'ailleurs, le lauréat a été mis en candidature par des bénévoles de toutes les générations. Pour le jury, cet appui diversifié ainsi que l’indéniable intelligence émotionnelle d’Antonio mise de l’avant dans les témoignages de ses pairs ont scellé son choix comme lauréat.

David-Alexandre Marchand-Laprise Lauréat du prix Jeunesse allumée (5 à 21 ans)

Le jury a remarqué l’implication de David-Alexandre dans la pièce de théâtre La Chasse-galerie alors que le jeune garçon fréquente encore l’école primaire. Ses collègues de projet ont souligné sa connaissance approfondie de son rôle, son dynamisme et l’humour dont il a fait preuve durant le travail d’équipe. Ses partenaires ont également trouvé qu’il savait s’affirmer et qu’il s’est impliqué de façon constructive tout au long du projet. « David-Alexandre est loquace et a de la répartie, il a mis de la vie dans nos activités! » exprime Anne-Renaud, heureuse pour le jeune bénévole.