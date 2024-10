Québec met sous tutelle la DPJ de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, a mis sous tutelle la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Cette décision fait suite au reportage choc de «La Presse» publié mercredi matin et faisant état de plusieurs manquements graves de la part de la DPJ de cette région. On rapporte notamment que les droits de dizaines d'enfants ont été brimés.

Pour le ministre cette situation est «intolérable».

«Ce qui me heurte le plus, c'est que c'est contre les directives qu'on a mises sur pied. Ça fait six ans que je suis ici et ça fait six ans que je dis qu'il faut faire plus de prévention. Il faut accompagner les parents. Il ne faut pas enlever les parents des enfants et là je lis ça ce matin, je suis déboussolé», a-t-il affirmé en mêlée de presse mercredi matin à l’Assemblée nationale.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne