Bonification du service de navette fluviale interrives les samedis soirs

Du 19 juillet au 23 août, la navette fluviale poursuivra ses traversées jusqu’à 22 h les samedis soirs. Durant cette période, cela signifie donc que le service sera offert les samedis de 10 h à 22 h et les dimanches de 10 h à 16 h. L’horaire régulier du samedi (10 h à 16 h) sera à nouveau effectif du 30 août au 5 octobre.

Les villes de Bécancour et Trois-Rivières sont fières d’annoncer cette bonification du service, qui répond à un besoin régulièrement manifesté par de potentiels usagers. Que ce soit pour profiter de l’effervescence de la rue des Forges et du centre-ville de Trois-Rivières ou pour assister aux spectacles présentés par Quai en fête du côté de Bécancour, par exemple, ce prolongement de l’horaire de la navette fluviale offrira aux citoyens des deux rives encore plus de latitude dans leur sortie.

Soulignons que depuis la mise en service de la navette, l’achalandage est au rendez-vous : la première fin de semaine (21-22 juin), ce sont près de 670 passagers qui sont montés à bord, dont plus de 170 cyclistes. Scénario similaire pour le plus récent week-end des 5 et 6 juillet. Quant aux 28 et 29 juin, 375 personnes ont utilisé la navette en raison de la météo. Cela signifie que jusqu’à maintenant, la navette fluviale a permis de transporter plus de 1 715 usagers, ce qui est synonyme d’un début prometteur !

Rappelons que le coût d’embarquement est fixé à 5 $ par traversée (5 $ aller / 5 $ retour) et que le service est gratuit pour les 12 ans et moins.