Pensez à prendre votre rendez-vous pour votre changement de pneus

Rappelons que les automobilistes au Québec ont jusqu'au 1er décembre pour munir leur véhicule de pneus d'hiver. D'ailleurs, CAA-Québec recommande aux automobilistes de contacter toute de suite leur garagiste pour prendre rendez-vous pour l'installation des pneus.

Prendre son rendez-vous d'avance, permet d'éviter la cohue dans les ateliers lorsque la première neige se pointe. De plus, si vous ne trouvez pas de place avant le 1er décembre, vous pourriez vous exposer à une amende de 200 à 300 $ (plus les frais), en plus de mettre votre sécurité et celles des autres en péril.

En se prenant d'avance, l'inventaire est plus grand permettant de comparer les prix et de profiter des offres promotionnelles des garagistes.

«Pas besoin de faire poser les pneus tout de suite, mais il faut au moins prendre rendez-vous! Tout le monde y gagne: les automobilistes pour le choix d’un bon produit, et les ateliers pour la planification de leurs effectifs », indique Pierre-Serge Labbé, vice-président, Services en mobilité

Beaucoup de mythes existent autour de la pose des pneus d’hiver. Le moment parfait pour changer de pneus est lorsque le mercure oscille autour des 7 degrés Celsius pendant plusieurs jours consécutifs; il est faux de croire que de les installer tôt à l’automne les endommagera. En effet, il faut rouler plusieurs centaines de kilomètres à de hautes températures pour causer une usure prématurée.

Les bons conseils du mécanicien

Comme l’achat de pneus d’hiver est très technique, il est essentiel de demander conseil à un expert lors du magasinage. Durabilité, traction dans la neige profonde, adhérence sur la glace, résistance à l’aquaplanage: chaque modèle offre des caractéristiques distinctes, et prendre le temps d’évaluer ses besoins contribuera à bien choisir le pneu adapté à son style de vie.

Par exemple, un modèle haut de gamme de type « glace et neige » convient particulièrement bien à la conduite en milieu urbain, où de la glace noire recouvre souvent une chaussée d’apparence dégagée, tandis que des pneus à neige munis de crampons pourraient mieux convenir à la campagne.