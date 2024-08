Nestlé rappelle des céréales pour bébés à cause d'une possible contamination

Des biomarqueurs sanguins permettent aux spécialistes de confirmer plus tôt et avec plus de précision la maladie d'Alzheimer chez les personnes présentant des symptômes cognitifs, soulève une récente étude parue dans la revue médicale internationale JAMA. Autrement dit, une simple prise de sang permettrait de prendre en charge plus tôt un patient ...